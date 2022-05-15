Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi - Son Dakika
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Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi

15.05.2022 11:20

- Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi Kırıkkale'de jandarma ekiplerince arazide bitkin halde bulunan doğan kuşu, tedavi edildi.

- Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince arazide bitkin halde bulunan doğan kuşu, tedavi edildi.

Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan doğan kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Av koruma memurlarınca da uçma güçlüğü çeken doğan kuşunu bakım ve tedavileri için Veteriner Fakültesine ulaştırıldı. Hekimler tarafından tedavisi yapılan kuş, bir hafta gözetim altında tutulduktan sonra da doğal ortamına bırakıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Zelal Değirmenci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, doğan kuşunun hayati tehlikesi olmadığını belirterek, ilaç tedavisi gördüğünü söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından Veteriner Fakültesi'ne getirildiğini ifade eden Değirmenci, "İlk geldiğinde oldukça bitkin bir durumdaydı. Neredeyse hareketsiz vaziyette yatıyordu muayene masasında ve kafeste. Herhangi bir yarası kanadında kırık gibi hayatını etkileyecek ciddi bir yarası yok. Ancak uzun süre aç kaldığını ve bir yere çarparak düştüğünü düşünüyorum. Ufak çaplı bir kafa travması vardı. Yapılan tetkikler ve tahliller sonucunda tedavisine başladık. Şuanda da ilaç tedavisi görüyor. Biraz daha gücünü toplamasını amaçlıyoruz. Onun dışında hayatını etkileyecek bir durum yok" dedi.

Değirmenci, "Doğanlar genellikle yüksek ağaçların tepesinde yada kayalıkların tepesinde yuva kurarlar kendilerine. Etçil hayvanlar. Küçük fareler, böcekler yada ölmüş hayvanların leşleriyle beslenirler. Çok daha tahıl ve meyve tohumu yemezler tamamen etçil beslenirler" diye konuştu.

Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi
Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi
Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi
Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, Veteriner, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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