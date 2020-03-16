Ardahan'da 'Mart Kapıdan Baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

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Ardahan'da 'Mart Kapıdan Baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
11 dakika önce
Ardahan'da 'Mart Kapıdan Baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:51 Kaynak: İHA
Ardahan'da 'Mart Kapıdan Baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
ARDAHAN - Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu.
Ardahan'da sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde gece başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen güne karla uyandıklarını belirten Ardahanlılar bu duruma alışkın olduklarını söylediler.
Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları ise küreklerle temizledi.
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