Ardahan'ın kaz eti coğrafi işaret aldı - Son Dakika

Ardahan'ın yöresel lezzetlerinden kaz etine, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), yöresel ürünlerden kaz eti için tescil başvurusu yaptı.

Yapılan girişim ve incelemelerin ardından kentin lezzeti, "Ardahan kaz eti" adıyla coğrafi işaretle tescillendi.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, kentin yöresel ürünlerinden birini daha tescillemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazın yöredeki öneminden bahseden Demirci, "Ardahan'ın önemli değerlerinden biri de kazımız. Kazımızın özellikle eti literatüre girmiş ve tescil edilmiştir. Bu bizim için çok önemli. Kazımız başta eti olmak üzere tüyü ile de öne çıkmaktadır. Ancak etteki lezzet bizim için sofraların olmazsa olmazıdır." diye konuştu.

Demirci, kentte birçok değerli ürününün bulunduğunu belirterek, bunların yaşatılması ve bilinmesi için tescil çalışmalarının süreceğini aktardı.