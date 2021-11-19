ARDAHAN VALİSİ ÖNER'DEN '3'ÜNCÜ DOZ AŞI' ÇAĞRISI - Son Dakika

ARDAHAN'da Covid-19 denetimlerine katılan Vali Hüseyin Öner, Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız şu; hatırlatma dozu olan 3'üncü aşıyı sırası gelenler, muhakkak yaptırsın dedi.

Vali Hüseyin Öner; Vali Yardımcısı Haluk Koç, Belediye Başkan Vekili Tahsin Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileri ile Covid-19 denetimine çıktı. Kongre Caddesi ile halk pazarında esnafa ve müşterilere maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Vali Öner, tedbirlerin ihmal edilmemesi, aşı konusunda duyarlı olunması ve 2 doz aşı yaptıranların muhakkak hatırlatma dozunu olmaları gerektiğini söyledi.

Denetimlerde aşı olmayanları da ikna etmeye çalışan Vali Öner, Vatandaş ve esnafımıza kurallar konusunda bazı tavsiyelerde bulunduk. Kural hususunda gösterilen özeni görmek için buradayız. Genel manada vatandaşımızın kurallara uyduğunu gözlemledik. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum çünkü hastalığı unuttuğumuz anda hepimizin malumu artış oluyor ve işimiz zorlaşıyor. Bu nedenle tedbirleri sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da özellikle ricamız şu; hatırlatma dozu olan 3'üncü aşıyı sırası gelenler, muhakkak yaptırsın dedi.