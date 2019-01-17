Son Dakika Haberleri: Ardahan ve Erzincan'da Okular Tatil

Ardahan ve Erzincan'da Okular Tatil

1 saat önce

ARDAHAN ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Ardahan ve Erzincan'da Okular Tatil, System.String[]
ARDAHAN ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 17.01.2019 perşembe günü Ardahan İl genelinde ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından engelli ve hamile olanlar ise idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Olumsuz hava şartları Erzincan'da da okulları tatil ettirdi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün (17 Ocak) tatil edildiği belirtildi. Valilik, engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi. - Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:00 Kaynak: DHA

Erzincan, Ardahan, Güncel
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