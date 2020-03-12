Ardanuç'un su şebekesi yenilenecek - Son Dakika

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, 20 milyon liralık bütçeyle ilçeye menba kalitesinde içme suyu getirip tüm su şebekesini yenileyeceklerini belirtti.

Demir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak İller Bankası ile yaklaşık 3 yıldır yürüttükleri ortak çalışma kapsamında hazırlanan içme suyu projesinin ihalesinin yapıldığını söyledi.

Sahadaki çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını ifade eden Demir, ihalenin yaklaşık 20 milyon lira bedele sahip olduğunu kaydetti.

Demir, yeni içme suyunun, ilçe sınırları içindeki Kürdevan Dağı Dokuzgöze mevkisinden 17 kilometrelik hatla yıl sonuna kadar ilçeye getirileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ayrıca buna ek olarak şu anda ilçenin içme suyunun geldiği hatta 11 kilometrelik kısımdaki boruları yenileyeceğiz. Şehirdeki su şebekemizin tamamını yenileyeceğiz. Adakale'de 200, ilçe merkezinde de 900 tonluk iki su deposu yapılacak. İlçeye getireceğiz içme suyumuz kireçsiz, kalitesi üst düzey bir su. Daha önceki su kaynaklarımızda kireçle ilgili sorunlarımız vardı ama bu yeni su kaynağımız kireçsiz, memba kalitesinde içilebilir bir su. İçme suyu projesi ilçe 7 bin nüfuslu ilçemizdeki yaklaşık 2 bin 500 abonemiz daha kalitesi su içecek."