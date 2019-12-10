Ardıl Barajında su seviyesi yükseldi

Araban Ovasındaki tarımsal alanların sulanmasında kullanılan Ardıl Barajındaki su seviyesinin yükseldiği bildirildi.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların Araban Ovası'ndaki 25 bin 730 dönümlük arazide sulu tarım yapılmasını sağlayan Ardıl Barajı'ndaki su seviyesini yükselttiğini söyledi.

Yaz ve sonbahar mevsimlerinde yağışların çok az miktarda olduğunu, bunun da üreticileri endişeye sevk ettiğini ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Kasım ayı sonunda başlayan ve Aralık ayının ilk haftası sonuna kadar aralıklarla yağmaya başlayan sağanak, hububat ve sarımsak ekili alanları suya doyurdu. Son yağışlarla birlikte Arabanlı çiftçilerimizin kuraklık korkusu da son buldu. Bu yüzden önümüzdeki 2020 yılı hasat döneminin bereketli bir hasat dönemi olmasını ümit ediyoruz. Geçim kaynağının tamamen tarım ve hayvancılık üzerine olduğu Araban ilçemizde 2020 yılı hasat döneminin çiftçilerimize Allah'tan bol verim ve bereketli bir yıl olmasını temenni ederek hayırlı kazançlar temenni ediyorum."