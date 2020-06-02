Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi - Son Dakika

Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi

Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi Bingöl'de arıların oğul verme dönemiyle, ağaçlar ve kayalıklara yerleşen yavrular, zahmetli bir şekilde yeni kovanlara alınması başladı Öğretim Görevlisi Nevzat Çağlayan: -" Şuan bulunduğumuz zaman dilimi oğul verme zamanıdır" -"Oğullarla, arıcılık...

Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi

Bingöl'de arıların oğul verme dönemiyle, ağaçlar ve kayalıklara yerleşen yavrular, zahmetli bir şekilde yeni kovanlara alınması başladı

Öğretim Görevlisi Nevzat Çağlayan:

-" Şuan bulunduğumuz zaman dilimi oğul verme zamanıdır"

-"Oğullarla, arıcılık yapan köylüler birçok arı kolonisi sahibi oluyorlar"

BİNGÖL - Bingöl'de arıların oğul verme dönemiyle, ağaçlar ve kayalıklara yerleşen yavruların zahmetli bir şekilde yeni kovanlara alınması başladı.

Bingöl'de arıcılıkla uğraşanlar, arıların oğul verme mevsimiyle birlikte tatlı bir telaş yaşamaya başladı. Kovanlardaki arı sayısının artması üzerine ana arıyla birlikte kovanı terk eden arıların oluşturduğu oğulları yeni kovanlara almakta büyük bir zahmetten geçiyor. Arıcılar özellikle Çır şelalesinin bulunduğu bölgeye gelen oğulları, kovan bırakarak alıyor. Ancak bazı ağaçlara yerleşen arıların kovanlara alınması hem zahmet hemde tehlike içeriyor. Uzmanları, tedbirli bir şekilde kovanları ağaçların altına yerleştirdikten sonra, ağaç dalını sallayarak arıları kovanlara taşımaya çalışıyor. Baharın beklenenin üzerinde güzel geçmesi nedeniyle arı yoğunluğu artan kentte Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim görevlisi Nevzat Çağlayan'da sahada çalışmalara eşlik ediyor. Dünyada ilk sıralarda yer alan Bingöl balı için, öğretim görevlisi Çağlayan, arıcılığın daha fazla yaygınlaşması için flora ve standardizasyon çalışmaları da yapıyor.

"Oğul verme arıcılar için bir nimet"

Arıların oğul verme dönemlerinin arıcılar için bir nimet olduğunu ve bu sayede hiçbir ücret vermeden arı kolonisi sahibi olduklarını belirten Öğretim Görevlisi Nevzat Çağlayan, "Bingöl'de bahar beklediğimizden çok daha güzel geçmekte. Bingöl ovasında şuan itibariyle had safhada arı yoğunluğu söz konusu. Havaların da iyi gitmesi arıların nesil olarak çoğalmasını sağlıyor. Arılar nesil olarak çoğaldığı vakit doğal olarak ayrılmak isterler, yeni bir nesil, yeni bir koloni oluşturmak isterler ve oğul verirler. Şuan bulunduğumuz zaman dilimi de oğul verme zamanıdır. Özellikle Bingöl florası arılar için uygun bir flora"dedi.

Bingöl Üniversitesi olarak flora ve standardizasyon çalışmalarını yaparken bulundukları Çır Şelalesini mevkiindeki durumu fark ettiklerini dile getiren Çağlayan,"Burası tamamen kayalık ve ovadaki arılar genelde buraya doğru akın etmekte. Vatandaşta bunu fırsat bilip oğulları toplamak için boş kovanlarını getirip bu taşlıkların üzerine bırakıyor. Doğal olarak 1 -2 gün içerisinde dolan kovanlar yerini boş kovanlara bırakıyor. Bu taktik sayesinde ise burada arıcılık yapan köylüler birçok arı kolonisi sahibi oluyorlar"ifadelerini kullandı.

Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi

Çağlayan, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi İspanya'da iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi         
18:47
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 19:29:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]