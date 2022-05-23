Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı - Son Dakika
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Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı

23.05.2022 14:15
Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı

Aksaray'da kayıp ihbarı yapılan kişiyi arama çalışmaları sırasında 'sürekli ağladığı için dikkat çeken' Sebrail Atmaca gözaltına alındı, Atmaca'nın arkadaşını 40 bin TL için öldürdüğü belirlendi.

Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, dün öğle saatlerinde ailesine, arkadaşı Sebrail Atmaca ile görüşmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri köy kırsalında arama çalışması başlattı.

40 BİN TL YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Çalışlara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı. Ekipler Atmaca'nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı. Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan Sebrail Atmaca, Murathan Bilgiç ile aralarında 40 bin liralık para meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi.

TABANCAYLA 3 EL ATEŞ ETMİŞ

Atmaca, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca'nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç'in cesedine ulaştı. Bilgiç'in cesedi otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Arkadaşını 40 bin TL'lik anlaşmazlık nedeniyle öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış
Arkadaşını 40 bin TL'lik anlaşmazlık nedeniyle öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış
Arkadaşını 40 bin TL'lik anlaşmazlık nedeniyle öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış
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Kaynak: DHA

Türk Lirası, Jandarma, Ortaköy, Aksaray, Güncel, Son Dakika

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