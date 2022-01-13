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Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede! - Son Dakika

Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!

13.01.2022 10:26
Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!

Konya'nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, yarım çay bardağı antifriz içti. Kısa süre sonra rahatsızlanan 25 yaşındaki genç tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde bulunan sanayi bölgesinde edinilen bilgiye göre, bir grup genç antifrizin zararına ilişkin bir iddiaya girdi.

YARIM ÇAY BARDAĞI İÇTİ

Sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen 25 yaşındaki S.A.A. kısa sürede rahatsızlandı. Kulu Devlet Hastanesine giden ve ilk müdahaleleri yapılan gencin, daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

ANTİFRİZ NEDİR?

0 derece ve altında radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal madde antifriz, daha çok otomobil motorlarında kullanılır.

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Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede! - Son Dakika
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