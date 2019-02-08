Son Dakika Haberleri: Arkasspor, Galatasaray Deplasmanında

Arkasspor, Galatasaray Deplasmanında

1 saat önce

EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek galibiyet serisini 5 haftaya çıkaran 3. sıradaki Arkasspor, yarın deplasmanda bir basamak altında yer alan Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Arkasspor, Galatasaray Deplasmanında, System.String[]


EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek galibiyet serisini 5 haftaya çıkaran 3. sıradaki Arkasspor, yarın deplasmanda bir basamak altında yer alan Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak maçı TRT Spor HD naklen yayınlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, seriyi Galatasaray karşısında da sürdürmeye çalışacaklarını söyleyerek, "Zor bir maç bizi bekliyor. Yüksek formumuz ve oyuncularımızın kazanma arzusu bizi sonuca ulaştıracak önemli faktörler arasında yer alıyor. Seriyi devam ettirmekten başka düşüncemiz yok" diye konuştu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:10 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
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