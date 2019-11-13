Arnason'dan Türkiye itirafı
6 saat önce
Bu karşılaşma öncesi İzlanda forması giyen orta saha oyuncusu Kari Arnason açıklamalarda bulundu.
Bu karşılaşma öncesi İzlanda forması giyen orta saha oyuncusu Kari Arnason açıklamalarda bulundu.
Arnason 'Türkiye grupta çok iyi iş çıkardı. Fransa'dan 4 puan aldılar. Benim umudum, yarın akşam Türkiye'nin burada parti, kutlama yapmasına izin vermemek. Bunun olmaması için sahada mücadele edeceğiz.'ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:03
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