Son Dakika Haberleri: Arnason'dan Türkiye itirafı
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Arnason'dan Türkiye itirafı

6 saat önce

Bu karşılaşma öncesi İzlanda forması giyen orta saha oyuncusu Kari Arnason açıklamalarda bulundu.

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Bu karşılaşma öncesi İzlanda forması giyen orta saha oyuncusu Kari Arnason açıklamalarda bulundu.


Arnason 'Türkiye grupta çok iyi iş çıkardı. Fransa'dan 4 puan aldılar. Benim umudum, yarın akşam Türkiye'nin burada parti, kutlama yapmasına izin vermemek. Bunun olmaması için sahada mücadele edeceğiz.'ifadelerini kullandı.

Kari Arnason, İzlanda, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:03 
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