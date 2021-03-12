ARNAVUTKÖY'DE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR CUMA NAMAZI ÇIKIŞI AŞILANDI - Son Dakika

Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camisinde kurulan mobil aşı merkezinde Cuma namazından çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs aşısı vuruldu.

Arnavutköy Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından farklı noktalara mobil aşılama merkezleri kuruldu. Taşoluk Yeşil Cami'de de mobil aşı merkezi kuruldu. Cuma namazı sonrasında aşı olmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapıldı.

Mobil aşılama merkezleri ile ilgili konuşan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Koronavirüsle mücadelemiz bir senedir sahada sağlıkçılarımız, denetim ekiplerimiz ve bizler şeklinde çok yoğun şekilde devam ediyor. Bu illetten kurtulmanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi ise aşı olmak. Bu konuda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevu almakta zorlandıklarını fark ettik ve bu vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması açısından ilçemizin farklı noktalarına bu mobil aşı merkezlerimizi kurduk. Bugün de cuma namazı sonrasında Yeşil Cami'mizde vatandaşlarımız sağlık birimi ekiplerimizden randevularını alıyorlar ve hemen aşılamalarını yapıyorlar. Şükürler olsun ki çokta memnunuz. Randevu alamayan vatandaşlarımıza hızla burada aşı yapıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması lazım, bu konuda bizim de teşviklerimiz devam ediyor" dedi.