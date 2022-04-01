İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE RAMAZAN AYINA ÖZEL 17 MİLYON LİRALIK YARDIM YAPILACAK - Son Dakika

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Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırlıklarını tamamladı. 20 bin aileye dağıtılacak erzak kolisinden her akşam evlere dağıtılacak özel iftar yemeklerine kadar her şeyin hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy'de bu Ramazan, yaklaşık 17 milyon liralık yardım yapılacağını açıkladı.

Arnavutköy'de bu Ramazan ayında yaklaşık 20 bin aileye, 400 lira değerinde erzak kolisi dağıtılacak. Ayrıca her gün bin beş yüz ailenin evine sıcak yemek hizmeti verilecek. Özellikle pandemi sonrası da ihtiyacı olan 25 bin aileye aile alışveriş kartı dağıtacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, vatandaşın bu kartlarla Arnavutköy'de anlaşmalı oldukları marketlerden alışveriş yapabileceklerini belirtti.

"SOKAK İFTARI YERİNE HANELERİ ZİYARET EDECEĞİZ??

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Baltacı, 'Şu an içinde bulunduğumuz alan Arnavutköy Belediyemizin yemek üretim tesisleri bu tesislerde dar gelirli, yoksul ve yaşlı vatandaşlarımıza hizmet amacıyla kurulmuştur. Ramazan ayında pandeminin de tam geçmemesini dikkate alarak sokaklarda yaptığımız iftarlar yerine haneleri ziyaret ederek iftar yapacağız" dedi.

'EN GÖRKEMLİ TÜRBELERE GEZİ'

Dışarıda orucunu açmak zorunda kalan çalışanlara ve yolda kalanlara da her gün iftariyelik dağıtılacağına değinen Başkan Baltacı, 'İftariyelikte hedefimiz 50 bin kişiyi doyurmaktır. Çeşitli kültürel faaliyetlerimiz de olacak. Özellikle kadınlarımız için İstanbul'da bulunan en görkemli camii ve türbelere de ziyaret gerçekleştireceğiz. İlçe müftülüğü ile 38 mahalle camiinde her gün ayrı bir etkinlik ve okullar arası ezan okuma yarışması da düzenleyeceğiz' şeklinde konuştu.