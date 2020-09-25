Son dakika... Arnavutköy'deki çifte cinayetin katil zanlısının silahı çöpe atması kamerada - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de eşini ormanlık alanda öldüren ardından girdiği apartmanda arkadaşını öldüren katil zanlısı Ersin Yılmaz (28) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin aracıyla olay yerine geldiği ve olayda kullandığı silahı çöp poşetine attığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Yılmaz Domuz Deresi mevkiinde ormanlık alanda eşi Elif Yılmaz (30)'ı silahla ateş ederek öldürdü. Şüpheli Ersin Yılmaz işlediği cinayetin ardından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokak üzerindeki Emre Erdoğan'ın (32) yaşadığı eve giderek zili çaldı. Şüpheli zili çalarken, Erdoğan'ın eşi kapıyı açtı. Ersin Yılmaz bir anda eve girerek Erdoğan'a silahla ateş etmeye başladı. Erdoğan kanlar içinde yere düşerken, saldırgan hızla evden çıkarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan komşular, durumu polise bildirdi. Polisin çalışmaları sonucu şüpheli Ersin Yılmaz saatler sonra Sultangazi'de yakalandı. Polis ekipleri, şüphelinin olayda kullandığı silahı ele geçirdi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ersin Yılmaz'ın ifadesinde iki cinayetide işlediğini itiraf ettiği ve eşi Elif Yılmaz ile Emre Erdoğan arasında gönül ilişkisi olduğunu söylediği belirtildi. Konfeksiyon atölyesi sahibi olan şüphelinin 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Katil zanlısı şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERALARINDAÖte yandan şüphelinin aracıyla olay yerine geldiği işlediği cinayetin ardından koşarak aracına binerek olay yerinden ayrıldığı kameralara yansıdı. Şüphelinin başka bir görüntüde ise cinayetlerde kullandığı silahı çöp torbasına attığı görülüyor.