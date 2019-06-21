Son Dakika Haberleri: Arsuz'da kayısı hasadı başladı
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Arsuz'da kayısı hasadı başladı

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kayısı hasadı başladı.

Arsuz'da kayısı hasadı başladı, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kayısı hasadı başladı.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Halil Karabacak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez kayısı hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Kurtbağı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Sarı, mahsul hakkında çiftçilerden bilgi aldı, bir süre hasada eşlik etti.

İlçedeki kayısıların hem aromasının hem de büyüklüğünün göz doldurduğunu ve çok iddialı olduğunu belirten Sarı, vatandaşları Kurtbağı Mahallesi'nde 30 Haziran'da planladıkları Kayısı Festivali'ne davet etti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz da ilçede yaklaşık bin hektar alanda 2019 yılı üretim sezonunda yaklaşık 7 bin ton ürün beklediklerini ve üretimin her geçen gün arttığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:27 Kaynak: AA
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