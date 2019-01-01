Son Dakika Haberleri: Artvin Aracın Çarpmasıyla Çoruh Nehri'ne Düşüp, Öldü

Artvin Aracın Çarpmasıyla Çoruh Nehri'ne Düşüp, Öldü

1 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yolda yürüdüğü sırada aracın çarpması sonucu Çoruh Nehri'nde düşen Mehmet Alkan'ın (37) cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yolda yürüdüğü sırada aracın çarpması sonucu Çoruh Nehri'nde düşen Mehmet Alkan'ın (37) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Yusufeli-Artvin karayolu, Ahlat mevkiinde meydana geldi. İlçeden evine gitmek için yol kenarında yürüyen Mehmet Alkan'a, seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz belirsiz bir araç çarptı. Alkan, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metrelik yükseklikten, yolun alt kısmında yer alan Çoruh Nehri'ne düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece boyu sürdükleri arama kurtarma çalışmalarında sonuç alamadı. Sabah saatlerinde ekiplerce yeninden başlatılan arama çalışmalarında Alkan'ın cansız bedeni, nehirde kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. AFAD ve dalgıç ekipleri Alkan'ın cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Savcılık incelemesinin ardından Alkan'ın cansız bedeni, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, olaya karışan araç ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:38 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı

Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:35:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin Aracın Çarpmasıyla Çoruh Nehri'ne Düşüp, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]