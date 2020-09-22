DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

EVLERİ YANAN AİLELERE ZİYARET

Artvin'de 4 ev, alev alev yandı (2)

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve İlçe Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yangın sonucu ilçeye bağlı Çıralı köyünde kullanılamaz hale gelen 4 evin bulunduğu alanı ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü. Yanan evlerin sahipleriyle görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Özdemir ve Başkan Aytekin, gereken yardımın yapılacağını söyledi.

Öte yandan evleri hasar gören 10 yakın kişilerin bazıları yakın akrabalarına, bazıları da bölgeye Kızılay tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemeler sürüyor.