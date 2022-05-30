Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

30.05.2022 12:58
Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kılıçkaya köyü yolunun 12. kilometresinde Hüseyin Hayat'ın (25) kullandığı 08 AD 209 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Oğuzhan Yurdakul (25), kaldırıldıkları Yusufeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaza yapan araçta sıkışanlar 2 kişi için seferber oldular Kaza yapan araçta sıkışanlar 2 kişi için seferber oldular
Kaynak: AA

Kılıçkaya, Yusufeli, Kamyonet, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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