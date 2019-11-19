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Artvin'de kışın alınacak tedbirler görüşüldü

6 saat önce

Artvin'de, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında 2019-2020 döneminde alınacak kış tedbirleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Artvin'de kışın alınacak tedbirler görüşüldü, System.String[]

Artvin'de, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında 2019-2020 döneminde alınacak kış tedbirleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonundaki toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, kaymakamlar ile ilgili daire amirleri katıldı.

Vali Doruk, yaptığı açılış konuşmasında, kış mevsiminde il genelinde alınacak trafik tedbirlerini ilgili kurum amirleriyle görüşeceklerini söyledi.

Kış aylarında, kar yağışından dolayı ulaşım ve eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklara değinen Vali Doruk, "Bu aksaklıkların önüne geçmek için alınacak tedbirler, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla ilgili kurumlarımızın amirleri üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmelidir." dedi.

Toplantıda, Karayolları 102. Şube Şefi Hamza Eken tarafından kış tedbirleri ile ilgili ana konuları kapsayan sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz etkileyecek hava koşullarında, şehirler arası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için, ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, alınacak tedbirler karara bağlandı.

Demirhan Elçin, Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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