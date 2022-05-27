Asansör boşluğunda 1424 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika
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Asansör boşluğunda 1424 paket kaçak sigara bulundu

27.05.2022 20:45

Kars'ta bir binanın asansör boşluğuna saklanan 1424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta bir binanın asansör boşluğuna saklanan 1424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede takibe alınan bir binanın alt katındaki bakkal dükkanına operasyon yaptı.

Operasyon sırasında yapılan incelemede, bakkalın duvarının bir tuğlası kırılarak bitişikteki asansör boşluğuna kaçak sigara saklandığı belirlendi.

Buradaki aramada 1424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

Asansör boşluğunda 1424 paket kaçak sigara bulundu
Asansör boşluğunda 1424 paket kaçak sigara bulundu
Asansör boşluğunda 1424 paket kaçak sigara bulundu
Asansör boşluğunda 1424 paket kaçak sigara bulundu

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asansör boşluğunda 1424 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika


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