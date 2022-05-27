Asansör boşluğunda 1424 paket kaçak sigara bulundu

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Kars'ta bir binanın asansör boşluğuna saklanan 1424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede takibe alınan bir binanın alt katındaki bakkal dükkanına operasyon yaptı.

Operasyon sırasında yapılan incelemede, bakkalın duvarının bir tuğlası kırılarak bitişikteki asansör boşluğuna kaçak sigara saklandığı belirlendi.

Buradaki aramada 1424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.