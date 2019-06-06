Son Dakika Haberleri: Aşçı, Belediye Başkanı Çalışkan'dan 'kapak kaldırma' parası aldı
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Aşçı, Belediye Başkanı Çalışkan'dan 'kapak kaldırma' parası aldı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde düzenlenen hayır yemeği etkinliğinde aşçı, yemek dağıtımı öncesi yemek tenceresinin kapağını kaldırması karşılığında Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var'dan 'kapak kaldırma' parası aldı.

Aşçı, Belediye Başkanı Çalışkan'dan 'kapak kaldırma' parası aldı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde düzenlenen hayır yemeği etkinliğinde aşçı, yemek dağıtımı öncesi yemek tenceresinin kapağını kaldırması karşılığında Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var'dan 'kapak kaldırma' parası aldı.

Kızılçukur köyünde hayırsever köylülerin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen hayır yemeğinde yemek dağıtımı öncesi aşçı adetler gereği yemek tencerelerinin kapağını kaldırması karşılığında Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var'dan para talep etti. Bunun üzerine Başkan Çalışkan ve İlçe Başkanı Var, aşçıya bir miktar para vererek yemek tencerelerinin kapağını kaldırıp yemek dağıtımını başlattı.

18 yıldan beri Gediz ilçesinde aşçılık yapan Nuri Aslan, cenaze haricindeki yemek etkinliklerinde 'kapak kaldırma' parası almanın adet olduğunu söyledi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:12 Kaynak: İHA
AK Parti, Fatih Çalışkan, Ali Var, Yaşam
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