Son Dakika Haberleri: Asi Nehri Taştı, Evler Su Altında Kaldı (2)

Asi Nehri Taştı, Evler Su Altında Kaldı (2)

1 saat önce

KAYMAKAM İNCELEME YAPTIHatay'ın Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, devam eden sağanak yağış nedeniyle oluşan selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Asi Nehri Taştı, Evler Su Altında Kaldı (2), System.String[]
KAYMAKAM İNCELEME YAPTI

Hatay'ın Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, devam eden sağanak yağış nedeniyle oluşan selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı. Çobanoğlu, selden zarar gören ev, hayvan barınağı, ekili arazi ve köy yollarını yerinde görerek vatandaşın istek ve dileklerini dinledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Çobanoğlu, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören mahallelerde gerekli çalışmaların yapılacağını ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:03 Kaynak: DHA

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