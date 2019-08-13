Son Dakika Haberleri: Aşkale'de cemevi açıldı
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Aşkale'de cemevi açıldı

39 dakika önce

Aşkale'de cemevi açıldıERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi Sazlı köyünde cemevi açılışı gerçekleştirildi.

Aşkale'de cemevi açıldı
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi Sazlı köyünde cemevi açılışı gerçekleştirildi.
Müslüm Kızıl isimli vatandaşın yaptırdığı cemevi açılışına Kaymakam Mehmet Aksu, jandarma komutanı, emniyet müdürü, Aşkale Dernekler Federasyon Başkanı Murat Demir, Sazlı Köyü Dernek Başkanı Cem Ateş, dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Günün anlamına uygun konuşmaların yapılması sonrasında kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.
Açılış sonrası katılımcılara hayır lokması dağıtıldı
Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 12:00 Kaynak: İHA
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