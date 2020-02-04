Asker uğurlamada tünel kapatıp drift atan magandalar yakalandı - Son Dakika

Şişli'de asker uğurlamak için Kağıthane tünelini trafiğe kapatarak drift yapan magandalar yakalandı.



Şişli'de toplanan bir grup maganda, asker uğurlamasında bir araya gelerek trafiği birbirine katmıştı. Magandalar, Piyalepaşa Bulvarı'nda bir süre durarak trafiği aksatmıştı. Daha sonra Kağıthane Tüneli'ne doğru ilerleyen şehir magandaları, tünelde kısa bir ilerleyişin ardından durup yolu kapatmıştı. Ardından yanlarındaki motosikletle abartı egzozla ses çıkarıp drift atmışlardı. Şehir magandalarının tüneli kapatmasına, diğer sürücüler korna çalarak tepki göstermişti.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri mandaları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde 16U7809 plakalı araç sürücüsü Y.Ü., 34 US 9120 plakalı motosiklet sürücüsü M.E.T yakalandı.



8 bin 746 TL para cezası kesildi



Sürücü Y.Ü. ye, "belgesiz araç kullanmak" maddesinden 2 bin 473 TL, "herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 141 TL, "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya ve araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürme " maddesinden 132 TL olmak üzere toplam 8 bin 746 TL para cezası kesildi.



Motosiklet sürücüsüne 684 TL para cezası



Sürücü M.E.T. ye ise, "Motosiklette sürücülerin koruma başlığı kullanmaması" maddesinden 132 TL, "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürme" den 132 TL, "araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerlemesine engel olacak şekilde veya işareti ile belirtilen hız sınırının çok altında sürmek güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimat ve uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" maddesine istinaden 132 TL, "motosikleti devamlı iki elle sürmemek ten " 288 TL olmak üzere, toplam 684 TL cezai işlem uygulandı.



Ayrıca, sürücü Y.Ü. ve M.E.T. "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak " suçundan adli işlem yapılmak üzere Feriköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL