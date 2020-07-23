"Askıda İyilik" projesi, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturacak - Son Dakika

KURBAN Bayramı yaklaşırken birçok yardım projesi de beraberinde hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturuyor. Boyner , daha önceki bayramlarda da gerçekleştirdiği 'Askıda İyilik' paketleri ile bu konuda duyarlı sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atıyor. Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr'den 30 TL'ye satın alınan iyilik paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bugüne kadar Boyner'in öncülüğünde düzenlenen kampanyada 43 bin 239 İyilik Paketi, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, "Hepimizi ortak paydada buluşturan bu bayramda da sahip olduğumuz yardımlaşma değerimizi yaşatalım, iyiliği hep birlikte yaymaya aracı olalım istedik" derken proje hakkında şu bilgileri verdi: "Bir paydaşı olduğumuz güzel ülkemizin duyarlılık alanlarına karşı sorumluluk görevi, iyilik yapmak ve iyiliği yaymak temel değerlerimiz arasında yer alıyor. Tüm paydaşlarımızın da desteği ile iyiliği geniş kitlelere yaymayı önemsiyor, iyilikleri çoğaltmak için heyecan duyuyoruz. Milletçe ortak paylaşımlarımızın önde gelenlerinden bayram dönemlerinde iyilik yapmak, karşılık beklemeden yardımlaşma, ortak değerlerde buluşma ve dayanışma duygusu daha da çoğalıyor, bayram coşkusu ile birleşerek yaşanıyor.

Bu dönemde müşterilerimizin de dahil olduğu iyilik hareketi ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği sağlayan 'Askıda İyilik' projemiz daha çok yayılıyor. Müşterilerimizin mağazalarımız ve boyner.com.tr'den yaptıkları alışverişlere 30 TL tutarındaki Askıda İyilik paketlerinden ekleyerek ihtiyaç sahipleri ile giyim desteğini buluşturabiliyoruz. Boyner'in de müşterilerimizin katkısı kadar katkı sağladığı Askıda İyilik paketleri, proje ortağımız olan ve pandemi döneminde de tüm sağlık çalışanlarına destek için canla başla çalışan Lokman Hekim Sağlık Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bayram dönemlerinde Askıda İyilik paket satışlarımız yaklaşık yüzde 70 oranında artıyor. 2016 yılından bu yana Boyner'in her koşulda sürdürmekten vazgeçmediği proje kapsamında bugüne kadar 43.239 İyilik Paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu bayramda da müşterilerimizle birlikte milletçe sahip olduğumuz yardımlaşma değerini yaşatmak, iyiliği yaymak, Askıda İyilik projemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin gülümsemelerine, bayramlarına ek mutluluk yaratmalarına ortak olmak arzusundayız. İyilik çoğalsın."

- İstanbul