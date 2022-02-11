Son Dakika Boyner Haberleri

- 11.02.2022 11 Şub 13:19 Şirketler Sevgililer Günü için birçok hediye seçeneği sunuyor
Şirketler, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Sevgilime ne alacağım?" sorusuna birçok hediye seçeneği ve kampanya ile yanıt veriyor.
- 03.02.2022 03 Şub 12:21 Türkiye'nin "En Etkin 50 CFO'su" belli oldu
DataExpert katkılarıyla BMI Business School tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen, Türkiye'nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği "En Etkin 50 CFO" araştırmasının sonuçları açıklandı.
- 02.02.2022 02 Şub 17:47 Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Zorunlu Trafik Sigortası için Danıştay'a başvurdu
Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Zorunlu Trafik Sigortası için Danıştay'a başvurdu Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklik nedeniyle...
- 02.02.2022 02 Şub 17:41 SİGORTA EKSPERLERİ İŞVEREN SENDİKASI'NDAN DANIŞTAY'A DAVA
SİGORTA Eksperleri İşveren Sendikası, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda yapılan değişikliğin durdurulması ve iptali içinDanıştay'a başvurdu.
- 28.01.2022 28 Oca 19:37 Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek
Trendyol Express çalışanlarının kazanımının ardından HepsiJet çalışanları da bir açıklama yayımlayarak "Haklarımızı istiyoruz" dedi. Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner'in sahibi olduğu Hepsiburada'nın iştirak şirketlerinden biri olan Hepsijet'te de kargo işçileri, Trendyol işçileri gibi eyleme geçti.
- 20.01.2022 20 Oca 01:17 Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan bakın kiminle görüntülendi
Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, geçtiğimiz akşam kızı ile beraber Arnavutköy'de görüntülendi. İşte detaylar...
- 19.01.2022 19 Oca 12:19 "İyi İşler"de yeni dönem başladı
Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla gerçekleştirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın yeni dönemi başladı.
- 17.01.2022 17 Oca 11:31 Boyner'de üst düzey atama
Boyner'de üst düzey bir atama gerçekleşti.
- 12.01.2022 12 Oca 23:16 Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı
Ünlü şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen ve ayrıldıktan sonra kalbini kapatan oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı. Son dönemde adı birçok isimle anılan Aslı Enver'in kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdığı ortaya çıktı.
- 10.01.2022 10 Oca 15:14 Ece Su Uçkan'dan olay pozlar
Son dönemde gelen proje ve teklifleri değerlendiren ünlü manken ve oyuncu Ece Su Uçkan, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf video'larla sosyal medyada olay yarattı. İşte detaylar...
- 05.01.2022 05 Oca 16:10 Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yıkımlar martta tamamlanacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında kalan son binanın mart ayında yıkılacağını bildirdi.
- 05.01.2022 05 Oca 15:08 Boyner binası Mart sonunda yıkılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Tarihi Hanlar Projesinde binaların yıkımı tamamlanırken, son kalan Boyner binası da Mart ayı sonunda yıkılacak.
- 29.12.2021 29 Ara 13:13 Uçkan'dan beğenilen reklam
Ünlü oyuncu Ece Su Uçkan, Boyner'in yeni yıl reklamının yüzü oldu. Ekranda ve dijital platformda dönen klipte Ece Su Uçkan'ın oyunculuğuna övgüler yağdırıldı. İşte detaylar...
- 23.12.2021 23 Ara 13:08 Boyner'in yeni yıl reklam filmi yayında
Boyner yeni yıla sayılı günler kala "Yeni Ben Başlasın" reklam filmini yayınladı.
- 20.12.2021 20 Ara 10:34 Boyner'den "Denigma X Fabrika" ile özel bir denim koleksiyonu
Boyner, 2021 sonbahar-kış sezonunda, markalarından Fabrika için Denigma markası iş birliği ile denim sevenler için özel bir koleksiyon hazırladı.
- 17.12.2021 17 Ara 12:45 Multinet Up, MultiGift ile firmaların yılbaşı hediye gönderimlerine çözüm sunuyor
Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile çalışanlarının yeni yılını özelleştirilebilir hediyelerle kutlamak isteyen kurumlara çözüm ortağı oluyor.
- 14.12.2021 14 Ara 11:04 Boyner Cadde mağazası 3 boyutlu Boyner kelebekleriyle renkleniyor
Boyner Cadde mağazasının cephesindeki büyük ekran, sanat ve teknolojiye sahipliği yapıyor.
- 08.12.2021 08 Ara 11:44 Geri Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu
Gezegendeki yaşamın devamı için sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunanları ödüllendirmek ve başarılı çalışmaları örnek göstermek amacıyla yapılan Geri Dönüşüm Ödülleri, 7 Aralık'ta Pera Palace'ta yapılan törende sahiplerini buldu.
- 08.12.2021 08 Ara 10:06 Edenred, Ticket Compliments ile dijital ve fiziksel alışveriş imkanı sunuyor
Edenred, şirketlere yeni yılda da gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye kadar pek çok kategoride kurumsal hediye alternatifleri sunuyor.
- 06.12.2021 06 Ara 12:09 Boyner'den yeni yıla özel hediye seçenekleri
Yeni yıla geri sayımın başladığı bu günlerde yeni yıl koleksiyonu hazırlayan Boyner, müşterilerine özel hediye seçenekleri sunuyor.
- 26.11.2021 26 Kas 10:45 Hopi Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcılığına Aslı Ulusoy getirildi
Ödeme sistemleri, pazarlama, satış, ürün ve ilişki yönetimi alanında 25 yılı aşkın kariyeri boyunca yöneticilik pozisyonlarında bulunan Aslı Ulusoy, Hopi Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.
- 23.11.2021 23 Kas 11:23 300 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanacak
Fikir öncülüğünü Dilek İmamoğlu'nun yaptığı proje ile 'İlham Veren Adımlar' kitabının satış geliriyle 'İstanbul Vakfı' ile birlikte 300 kız çocuğu burs imkanına kavuştu.
- 17.11.2021 17 Kas 09:13 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım
Armağan Çağlayan'ın youtube programına konuk olan Nez'den survivor itirafı geldi. Gitmeyi çok istediğini belirten Nez, "Tam gitmemize bir gün kala bayıldım ve hastaneye kaldırıldım" sözlerine yer verdi.
- 12.11.2021 12 Kas 13:52 Giyilmeyen botlar ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
Boyner, CAT ile yeni bir proje hayata geçirdiğini duyurdu.
- 05.11.2021 05 Kas 13:10 Akiş GYO, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 65.7 milyon lira net kar açıkladı
Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
- 05.11.2021 05 Kas 12:41 Akiş GYO, üçüncü çeyrekte 65.7 milyon TL net kâr elde etti
Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Temmuz-Eylül 2021 dönemi AVM'lerimizde ciro rekorlarının kırıldığı ve bizim de bir yılı aşkın bir süreden sonra çeyreklik bazda net kar açıkladığımız bir dönem oldu" dedi.
- 04.11.2021 04 Kas 11:53 NTT DATA Business Solutions Türkiye'den RETELLERS' 21 zirvesi yapıldı
Global yetkinliklerini ve sektörel uzmanlıklarını, yerel deneyimle birleştiren NTT DATA Business Solutions Türkiye tarafından gerçekleştirilen RETELLERS'21 zirvesinde perakende sektörünün bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.
- 27.10.2021 27 Eki 15:40 Boyner'in yeni reklam filmi yayında
Birçok markanın onlarca denim modeline sahip Boyner, 'Çek bi' jean' isimli yeni reklam filminin yayında olduğunu duyurdu.
- 26.10.2021 26 Eki 16:57 'Pembe Top Sahada' projesine Boyner'den destek
Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen ve meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine geçtiğimiz üç yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdiğini duyurdu.
- 25.10.2021 25 Eki 10:29 Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Kadın Girişimci Buluşmaları bu yıl özel bir çevrimiçi etkinlikle gerçekleşti
Garanti BBVA kadın girişimciliğini ve kadının iş hayatına katılımını desteklediği çalışmalarının 15. yılı vesilesiyle iş ortağı KAGİDER iş birliğiyle Kadın Girişimci Buluşmaları'nı özel bir etkinlikle gerçekleştirdi.
- 22.10.2021 22 Eki 16:51 Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Buluşmaları çevrim içi etkinlikle gerçekleştirildi
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Günümüzün en önemli konularından biri sürdürülebilirlik. Kadın ve erkeğin eşit şartlarda temsili ve eşit fırsatlara sahip olması da sürdürülebilirliğin temel esaslarından biridir.
- 22.10.2021 22 Eki 16:48 Boyner, yeni nesil mağaza yatırımlarına İzmir İstinye Park ile devam ediyor
Türkiye genelinde 36 ilde mağazası bulunan Boyner, İzmir'de 11. Türkiye genelinde ise 98. mağazasını yeni nesil mağaza konseptiyle İzmir İstinye Park AVM'de açtı.
- 22.10.2021 22 Eki 11:27 Yogadan, pilatese 'iyi yaşa festivali'
İyi yaşamı getirmeyi hedefleyen, İyi Yaşa uygulaması 23 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak 'İyi Yaşa Festivali' düzenliyor.
- 21.10.2021 21 Eki 12:12 Boyner'den kozmetik festivali
Boyner, soğuk kış günlerine cildini hazırlamak isteyenler için Kozmetik Festivali düzenledi.
- 19.10.2021 19 Eki 21:16 "Uluslararası Girişimcilik için İş Diplomasisi" webinarı gerçekleştirildi
Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) tarafından düzenlenen Dünya Melek Yatırımcılar Haftası kapsamında "Uluslararası Girişimcilik için İş Diplomasisi" webinarı gerçekleştirdi.
- 18.10.2021 18 Eki 11:39 Dövme sanatçısı Ali Anıl Erçel'den Boyner'e özel koleksiyon
Boyner, 2021 sonbahar-kış sezonunda dövme sanatçısı Ali Anıl Erçel ile bir araya geldi.
- 15.10.2021 15 Eki 10:02 İstasyon İzmir Bornova'da açıldı
Ege'den dünyaya girişimcilik köprüsü olacak olan İstasyon İzmir, Bornova Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Habitat Derneği ve İzmir Ticaret Borsası işbirliği ile Bornova'da hayata geçirildi.
- 14.10.2021 14 Eki 18:05 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini hatırlatarak, sürecin ocak ayında Türk dünyası ülkeleri kültür bakanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıyla başlayacağını bildirdi.
- 12.10.2021 12 Eki 09:36 Cem Güventürk ve Boyner Sonbahar – Kış 2021 koleksiyonunda bir araya geldi
Boyner, Sonbahar-Kış 2021 sezonu için Karikatür Sanatçısı Cem Güventürk ile bir araya geldi.
- 11.10.2021 11 Eki 16:20 Dilek İmamoğlu, kız çocukları hayalllerini büyütüyor
'Dünya Kız Çocukları Günü'nde Dilek İmamoğlu, kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliği engellemek adına yola çıktığı 'Büyüt Hayalleri' projesinin yeni adımını açıkladı.
- 11.10.2021 11 Eki 15:41 Karikatür sanatçısı Cem Güventürk, Boyner'e özel koleksiyon tasarladı
Boyner, sonbahar-kış 2021 sezonu için karikatür sanatçısı Cem Güventürk ile bir araya geldi.
- 08.10.2021 08 Eki 14:34 "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı" finansal desteği Marna'nın
Erken aşama girişimcilik programı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"ın 2021 finalinde, programın 100 bin TL finansal desteğini denizlerdeki plastik kirliliğini azaltmak amacıyla biyo-bozunur ağ ve halat üreten Marna girişimi kazandı.
- 07.10.2021 07 Eki 12:12 Hopi, 3 milyon kişiye 150 milyon TL değerinde Paracık hediye ediyor
Hopi'nin düzenlediği kampanya kapsamında, uygulamaya giren ilk 3 milyon Hopi'li, 50 TL değerinde Paracık kazanıyor.
- 06.10.2021 06 Eki 10:53 Sanat tutkunları VIP davette buluştu
Akbank ana sponsorluğunda 16. Contemporary İstanbul, şehrin kültürel ve endüstriyel mirasının en nadide unsurlarını bir araya getiren Tersane İstanbul'da VIP davetle kapılarını açtı.
- 25.09.2021 25 Eyl 11:43 "2025'e kadar tüm dünyada 1 milyar insanın hayatına dokunacağız"
Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Ayvalık İş Forumu 2021'de katıldığı 'Amaç Odaklı Şirketler' panelinde, şirketlerin var olma hedeflerini değerlendirdi.
- 24.09.2021 24 Eyl 12:38 Boyner'in yeni robotu BODİ, ilk toplantısına katıldı
BODİ, katıldığı ilk toplantıda ekip arkadaşı Cem Boyner'in doğum gününü kutladı –Giyim markası Boyner'in yeni robotu BODİ, ilk toplantısına katıldı.
- 22.09.2021 22 Eyl 12:29 Boyner'den Caddebostan'da sportif etkinlik; 5 km koşulacak
Boyner Dynamic Team 'Sporu Büyük Yaşa' sloganı ile 25 Eylül Cumartesi günü Caddebostan'da koşu etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.
- 21.09.2021 21 Eyl 12:19 İki giyim markasından iş birliği: Modaya çevre dostu yaklaşım
Boyner, ONLY ile yeni bir iş birliğine imza atarak geri dönüştürülmüş ve organik ürünlerden oluşan koleksiyonunu satışa sunduğunu duyurdu.
- 18.09.2021 18 Eyl 14:38 Boyner ve Green Heroes Türkiye'den "Dünya Temizlik Günü"nde çöp toplama etkinliği
Boyner, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Green Heroes Türkiye ile Bağdat Caddesi'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.
- 15.09.2021 15 Eyl 11:01 3 saat teslimat hedefiyle yola çıkıp siparişi 1 saatte ulaştırdılar
Geçen haziran ayında Muğla Bodrum'da Boyner Express hizmetini başlatan Boyner, 3 ayı geride bıraktı.
- 14.09.2021 14 Eyl 13:30 Boyner Express Bodrum, "3 saatte teslimat" hedefiyle yola çıktığı siparişleri ortalama 1 saatte ulaştırdı
Boyner Express "3 saatte kapıya teslimat" hedefiyle yola çıkarak, Bodrumlulara satın aldıkları ürünleri ortalama 1 saat içerisinde ulaştırdı.
- 10.09.2021 10 Eyl 14:02 MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına alternatif çözüm
Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına yeni nesil bir alternatif sunuyor.
- 08.09.2021 08 Eyl 14:50 Aşk bacayı sarmış! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın set aşkı gerçek oldu...
"Ada Masalı" dizisinde aşık bir çifti canlandıran Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlamış!
- 08.09.2021 08 Eyl 08:47 Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın set aşkı gerçek oldu
Aynı dizide rol alan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın set aşkı gerçek oldu! Bir süredir birlikte olan çift, tüm tatil günlerini gizli gizli birlikte geçiriyor. işte detaylar...
- 06.09.2021 06 Eyl 20:04 Sihirli Annem dizisinde Toprak'ı canlandırıyordu! Şimdi güzeller güzeli genç kız oldu
Türk televizyonlarının sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, genç kız oldu. Boyner'ın son haline, dizinin hayranları tam not verdi.
- 06.09.2021 06 Eyl 12:56 Elif Boyner'den İyi Yaşa uygulaması
Spor kültürünü yayma hedefiyle SWEATers App'i 2017'de kuran Elif Boyner, şimdi de 'İyi Yaşa' uygulamasını hayata geçirdi.
- 03.09.2021 03 Eyl 15:33 Teknoloji, sanat, spor ve deneyim odaklı mağaza Boyner Cadde Erenköy'de açıldı
Boyner, 3 Eylül itibarıyla Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
- 03.09.2021 03 Eyl 14:46 Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson İspanyolca öğreniyor
Ekranın sevilen oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, ara verdiği İspanyolca eğitimine yeniden başladı.
- 03.09.2021 03 Eyl 13:20 Boyner, Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı
1998 yılından bu yana Şaşkınbakkal'da bulunan mağazası ile keyifli alışverişin ve Bağdat Cadde'sinin buluşma noktası olan Boyner, bugün itibarıyla Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
- 03.09.2021 03 Eyl 08:17 Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson İspanyolca öğreniyor
Dilan Çiçek Deniz, yurtdışı projelerine ağırlık vermek için yeniden İspanyolca derslerine başladı. Bu kez derslerde yanında sevgilisi Thor Saevarsson da var. İşte detayları...
- 01.09.2021 01 Eyl 10:47 Teknosa'nın Genel Müdürü Sitare Sezgin oldu
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da genel müdürlük görevine Sitare Sezgin atandı.
- 01.09.2021 01 Eyl 10:09 Teknosa'nın yeni Genel Müdürü Sitare Sezgin oldu
Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa'nın Genel Müdürlüğü görevine Sitare Sezgin atandı.
- 26.08.2021 26 Ağu 10:28 Boyner Grup'ta üst düzey atama
Cengiz Gürer, Boyner Grup IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Omni-Channel Genel Müdürü olarak atandı.
- 23.08.2021 23 Ağu 17:01 Boyner'den okula dönecek öğrencilere özel frsatlar
Dünyaca ünlü markalar ile Türkiye'nin en sevilen markalarını bir arada sunan Boyner, yeni okul sezonunu zengin seçenekler ve ayrıcalıklı fırsatlarla karşılıyor.
- 20.08.2021 20 Ağu 10:57 Akiş GYO yılın ilk yarısında 6,4 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı
Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçları açıklandı.
- 20.08.2021 20 Ağu 10:50 Akiş GYO 2021 ilk yarısı itibariyle 6,4 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı
Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Covid 19 kaynaklı kapanmalar, kur dalgalanmaları ve perakende sektöründe yapısal değişikliklerin konuşulduğu bir ortamda kiracılarımıza da destek olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlarımız sayesinde yılın ilk yarısını...
- 17.08.2021 17 Ağu 11:25 Boyner'den parfüm koleksiyonu
Boyner, doğanın tüm notalarını bir araya getirdiği parfüm koleksiyonu ile yaz kokusu arayanlara çeşitli alternatifler sunuyor.
- 09.08.2021 09 Ağu 13:04 Boyner'de üst düzey atama
Boyner İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Seda Kayrak Kızıltan getirildi.
- 30.07.2021 30 Tem 16:00 "İBB Genç Yetenek Gelişim Programı" lansmanı gerçekleştirildi
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa, ilk defa gerekli şartları sağlayan ve sınavları başarıyla tamamlayan 1.000 İstanbullu genç yetenek dahil ediliyor.
- 28.07.2021 28 Tem 09:40 "İBB Genç Yetenek Gelişim Programı", 29 Temmuz'da gerçekleşecek lansman etkinliğiyle başlıyor
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek programa ilk defa, gerekli şartları sağlayan ve sınavları başarıyla tamamlayan 1000 İstanbullu genç yetenek dahil ediliyor.
- 26.07.2021 26 Tem 14:33 KORRES ürünleri Boyner'de
Boyner, doğal cilt bakım ve kozmetik markası KORRES'in her cilt tipine ve her yaşın ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.
- 17.07.2021 17 Tem 08:16 Ofisten plaja yaz günü triko!
Trikoların yaz aylarında popüler hale gelmesinde moda dünyasına yön veren tasarımcıların katkısı büyük. Zira Chanel'den Maison Margiela'ya, Simon Miller'dan Cult Gaia'ya birçok marka İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonlarında trikolara yer verdi.
- 14.07.2021 14 Tem 14:07 Normalleşmenin ilk partisi
Bu yıl 14. Kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok ünlü isme ev sahipliği yapan buluşma da şıklık yarışı yaşandı
- 09.07.2021 09 Tem 17:13 TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! 2021'in finalistleri belli oldu
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen 10'uncu yılını kutlayan erken aşama girişimcilik programı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın 2021 dönemi finalistleri belli oldu.
- 08.07.2021 08 Tem 12:36 Bayram alışverişine özel kampanyalar
Boyner, bayram alışverişi için giyimden dekorasyona, kozmetikten aksesuara zengin bir koleksiyon sunduğunu duyurdu.
- 07.07.2021 07 Tem 12:14 Boyner'den 'iyi yaşamaya' yönelik platform
Doğa dostu koleksiyonlara ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefleyen Boyner, 'Bizim İçimiz Güzel' temasıyla Boyner Live Well'i hayata geçirdiğini duyurdu.
- 06.07.2021 06 Tem 11:53 Scotty, yeni nesil taşımacılıkla "hayatı kolaylaştırıyor"
Scotty Genel Müdürü Hayri Arslan, yeni nesil taşımacılık ile hayatı kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Haziran ayı itibarıyla dağıtım ağına dahil ettiğimiz sözleşmeli mükellef sürücülerle istihdamı arttırıp Scotty ailesini genişleterek 'iyiliği dağıtmaya' var gücümüzle devam edeceğiz.
- 03.07.2021 03 Tem 14:37 İnternetten güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat
Güneşin etkisinden korunmanın yanı sıra aksesuar olarak da tercih edilen güneş gözlükleri hem mağazalardan hem de internet üzerinden satılıyor.
- 02.07.2021 02 Tem 07:55 Cengiz Ünder'in yeni aşkı
Geçen sezon kiralık olarak İngiltere'nin Leicester City takımında top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder, Suna Çavuşoğlu ile aşk yaşıyor. Sevgililer Çeşme'de tatil yapıyor.
- 23.06.2021 23 Haz 10:41 Atasay'dan Boyner'e özel koleksiyon
Atasay'ın Boyner'e özel tasarladığı Atasay X Boyner koleksiyonu mücevherseverlerin beğenisine sunuldu.
- 22.06.2021 22 Haz 14:09 Habermetre, "Babalar Günü" medya yansımalarını raporladı
Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü, bu yıl 20 Haziran'da kutlandı. Habermetre, web sitelerinde "Babalar Günü" kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı.
- 22.06.2021 22 Haz 10:49 A.C.E AWARDS'TA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EN İYİ YAŞATAN MARKALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Müşteri memnuniyetini ölçen platform Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.
- 16.06.2021 16 Haz 14:17 Bodrum'da 3 saatte kapıya teslimat hizmeti verilecek
Boyner, bu yaz Bodrum'da bulunan müşterileri için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini açıkladı.
- 15.06.2021 15 Haz 11:09 Decathlon SANKO Park'ta
Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını yarın Sanko Park'ta açacak.
- 15.06.2021 15 Haz 11:01 Tuvana Büyükçınar'dan Boyner'e özel koleksiyon
Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar, Boyner'e yeni sezonda Boyner için birbirinden tarz yaza uygun 30 parçadan oluşan Beach in the City konseptinde kapsül bir koleksiyon hazırladı.
- 14.06.2021 14 Haz 14:57 Rekabet Kurulu bazı devralma ve birleşme işlemlerine onay verdi
Rekabet Kurulu, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.
- 14.06.2021 14 Haz 10:33 Giyim markasından Babalar Günü'ne özel reklam filmi: Babası Kılıklı
Boyner, Babalar Günü'nü "Babası Kılıklı" söylemiyle hayata geçirdiği reklam filmi ile kutluyor.
- 11.06.2021 11 Haz 08:14 Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı
Stiliyle ilham kaynağı olan cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, bugüne kadar birçok markayla işbirliği yaparak kendi tarzını yansıtan kapsül koleksiyonlara imza attı.
- 10.06.2021 10 Haz 11:55 Plastik tüketiminin sınırlandırılması için imzalar atıldı
Plastik kullanımına dikkat çekmek amacıyla 'İş Dünyası Plastik Girişimi', Boyner Grup'un da arasında bulunduğu 34 kurumun imzasıyla hayata geçirildi.
- 09.06.2021 09 Haz 15:53 Boyner'den Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri
Boyner, Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri sunuyor.
- 05.06.2021 05 Haz 07:28 Koş koşabildiğin kadar!
1) DAHA İYİ GÖREBİLMEK İÇİN.
- 04.06.2021 04 Haz 11:03 Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs pandemisi ile birlikte kapalı alanlardan AVM'lerden açık ve tarihi çarşıya kaçış olduğunu belirterek, "Hanlar Bölgesi projesine özel önem veriyoruz.
- 01.06.2021 01 Haz 12:34 Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı
Boyner Grup, ekonomik, sosyal ve çevresel performansıyla ilgili çalışmalarını 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nda paylaştı.
- 31.05.2021 31 May 13:47 Farklı mutfak lezzetleri aynı sofrada buluşuyor
Boyner, farklı mutfak lezzetlerini bir arada sunduğu gurme kategorisini hayata geçirdiğini açıkladı.
- 28.05.2021 28 May 00:22 GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katılacak.
- 25.05.2021 25 May 14:12 Derin Mermerci'nin Boyner için hazırladığı özel koleksiyona ilgi
Derin Mermerci'nin Boyner için hazırladığı DM X Boyner koleksiyonu, kadınlara sade ancak bir o kadar da göz alıcı bir stil vadediyor.