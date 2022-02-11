Son Dakika Boyner Haberleri

13:19 Şirketler Sevgililer Günü için birçok hediye seçeneği sunuyor Şirketler, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Sevgilime ne alacağım?" sorusuna birçok hediye seçeneği ve kampanya ile yanıt veriyor.

12:21 Türkiye'nin "En Etkin 50 CFO'su" belli oldu DataExpert katkılarıyla BMI Business School tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen, Türkiye'nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği "En Etkin 50 CFO" araştırmasının sonuçları açıklandı.

17:47 Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Zorunlu Trafik Sigortası için Danıştay'a başvurdu Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Zorunlu Trafik Sigortası için Danıştay'a başvurdu Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklik nedeniyle...

17:41 SİGORTA EKSPERLERİ İŞVEREN SENDİKASI'NDAN DANIŞTAY'A DAVA SİGORTA Eksperleri İşveren Sendikası, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda yapılan değişikliğin durdurulması ve iptali içinDanıştay'a başvurdu.

19:37 Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek Trendyol Express çalışanlarının kazanımının ardından HepsiJet çalışanları da bir açıklama yayımlayarak "Haklarımızı istiyoruz" dedi. Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner'in sahibi olduğu Hepsiburada'nın iştirak şirketlerinden biri olan Hepsijet'te de kargo işçileri, Trendyol işçileri gibi eyleme geçti.

01:17 Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan bakın kiminle görüntülendi Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, geçtiğimiz akşam kızı ile beraber Arnavutköy'de görüntülendi. İşte detaylar...

12:19 "İyi İşler"de yeni dönem başladı Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla gerçekleştirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın yeni dönemi başladı.

23:16 Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı Ünlü şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen ve ayrıldıktan sonra kalbini kapatan oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı. Son dönemde adı birçok isimle anılan Aslı Enver'in kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdığı ortaya çıktı.

15:14 Ece Su Uçkan'dan olay pozlar Son dönemde gelen proje ve teklifleri değerlendiren ünlü manken ve oyuncu Ece Su Uçkan, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf video'larla sosyal medyada olay yarattı. İşte detaylar...

16:10 Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yıkımlar martta tamamlanacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında kalan son binanın mart ayında yıkılacağını bildirdi.

15:08 Boyner binası Mart sonunda yıkılacak Bursa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Tarihi Hanlar Projesinde binaların yıkımı tamamlanırken, son kalan Boyner binası da Mart ayı sonunda yıkılacak.

13:13 Uçkan'dan beğenilen reklam Ünlü oyuncu Ece Su Uçkan, Boyner'in yeni yıl reklamının yüzü oldu. Ekranda ve dijital platformda dönen klipte Ece Su Uçkan'ın oyunculuğuna övgüler yağdırıldı. İşte detaylar...

13:08 Boyner'in yeni yıl reklam filmi yayında Boyner yeni yıla sayılı günler kala "Yeni Ben Başlasın" reklam filmini yayınladı.

10:34 Boyner'den "Denigma X Fabrika" ile özel bir denim koleksiyonu Boyner, 2021 sonbahar-kış sezonunda, markalarından Fabrika için Denigma markası iş birliği ile denim sevenler için özel bir koleksiyon hazırladı.

12:45 Multinet Up, MultiGift ile firmaların yılbaşı hediye gönderimlerine çözüm sunuyor Multinet Up, hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile çalışanlarının yeni yılını özelleştirilebilir hediyelerle kutlamak isteyen kurumlara çözüm ortağı oluyor.

11:04 Boyner Cadde mağazası 3 boyutlu Boyner kelebekleriyle renkleniyor Boyner Cadde mağazasının cephesindeki büyük ekran, sanat ve teknolojiye sahipliği yapıyor.

11:44 Geri Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu Gezegendeki yaşamın devamı için sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunanları ödüllendirmek ve başarılı çalışmaları örnek göstermek amacıyla yapılan Geri Dönüşüm Ödülleri, 7 Aralık'ta Pera Palace'ta yapılan törende sahiplerini buldu.

10:06 Edenred, Ticket Compliments ile dijital ve fiziksel alışveriş imkanı sunuyor Edenred, şirketlere yeni yılda da gıdadan giyime, kozmetikten teknolojiye kadar pek çok kategoride kurumsal hediye alternatifleri sunuyor.

12:09 Boyner'den yeni yıla özel hediye seçenekleri Yeni yıla geri sayımın başladığı bu günlerde yeni yıl koleksiyonu hazırlayan Boyner, müşterilerine özel hediye seçenekleri sunuyor.

10:45 Hopi Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcılığına Aslı Ulusoy getirildi Ödeme sistemleri, pazarlama, satış, ürün ve ilişki yönetimi alanında 25 yılı aşkın kariyeri boyunca yöneticilik pozisyonlarında bulunan Aslı Ulusoy, Hopi Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

11:23 300 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanacak Fikir öncülüğünü Dilek İmamoğlu'nun yaptığı proje ile 'İlham Veren Adımlar' kitabının satış geliriyle 'İstanbul Vakfı' ile birlikte 300 kız çocuğu burs imkanına kavuştu.

09:13 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım Armağan Çağlayan'ın youtube programına konuk olan Nez'den survivor itirafı geldi. Gitmeyi çok istediğini belirten Nez, "Tam gitmemize bir gün kala bayıldım ve hastaneye kaldırıldım" sözlerine yer verdi.

13:52 Giyilmeyen botlar ihtiyaç sahiplerine ulaşacak Boyner, CAT ile yeni bir proje hayata geçirdiğini duyurdu.

13:10 Akiş GYO, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 65.7 milyon lira net kar açıkladı Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

12:41 Akiş GYO, üçüncü çeyrekte 65.7 milyon TL net kâr elde etti Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Temmuz-Eylül 2021 dönemi AVM'lerimizde ciro rekorlarının kırıldığı ve bizim de bir yılı aşkın bir süreden sonra çeyreklik bazda net kar açıkladığımız bir dönem oldu" dedi.

11:53 NTT DATA Business Solutions Türkiye'den RETELLERS' 21 zirvesi yapıldı Global yetkinliklerini ve sektörel uzmanlıklarını, yerel deneyimle birleştiren NTT DATA Business Solutions Türkiye tarafından gerçekleştirilen RETELLERS'21 zirvesinde perakende sektörünün bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.

15:40 Boyner'in yeni reklam filmi yayında Birçok markanın onlarca denim modeline sahip Boyner, 'Çek bi' jean' isimli yeni reklam filminin yayında olduğunu duyurdu.

16:57 'Pembe Top Sahada' projesine Boyner'den destek Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen ve meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine geçtiğimiz üç yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdiğini duyurdu.

10:29 Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Kadın Girişimci Buluşmaları bu yıl özel bir çevrimiçi etkinlikle gerçekleşti Garanti BBVA kadın girişimciliğini ve kadının iş hayatına katılımını desteklediği çalışmalarının 15. yılı vesilesiyle iş ortağı KAGİDER iş birliğiyle Kadın Girişimci Buluşmaları'nı özel bir etkinlikle gerçekleştirdi.

16:51 Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Buluşmaları çevrim içi etkinlikle gerçekleştirildi Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Günümüzün en önemli konularından biri sürdürülebilirlik. Kadın ve erkeğin eşit şartlarda temsili ve eşit fırsatlara sahip olması da sürdürülebilirliğin temel esaslarından biridir.

16:48 Boyner, yeni nesil mağaza yatırımlarına İzmir İstinye Park ile devam ediyor Türkiye genelinde 36 ilde mağazası bulunan Boyner, İzmir'de 11. Türkiye genelinde ise 98. mağazasını yeni nesil mağaza konseptiyle İzmir İstinye Park AVM'de açtı.

11:27 Yogadan, pilatese 'iyi yaşa festivali' İyi yaşamı getirmeyi hedefleyen, İyi Yaşa uygulaması 23 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak 'İyi Yaşa Festivali' düzenliyor.

12:12 Boyner'den kozmetik festivali Boyner, soğuk kış günlerine cildini hazırlamak isteyenler için Kozmetik Festivali düzenledi.

21:16 "Uluslararası Girişimcilik için İş Diplomasisi" webinarı gerçekleştirildi Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) tarafından düzenlenen Dünya Melek Yatırımcılar Haftası kapsamında "Uluslararası Girişimcilik için İş Diplomasisi" webinarı gerçekleştirdi.

10:02 İstasyon İzmir Bornova'da açıldı Ege'den dünyaya girişimcilik köprüsü olacak olan İstasyon İzmir, Bornova Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Habitat Derneği ve İzmir Ticaret Borsası işbirliği ile Bornova'da hayata geçirildi.

18:05 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini hatırlatarak, sürecin ocak ayında Türk dünyası ülkeleri kültür bakanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıyla başlayacağını bildirdi.

16:20 Dilek İmamoğlu, kız çocukları hayalllerini büyütüyor 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde Dilek İmamoğlu, kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliği engellemek adına yola çıktığı 'Büyüt Hayalleri' projesinin yeni adımını açıkladı.

14:34 "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı" finansal desteği Marna'nın Erken aşama girişimcilik programı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"ın 2021 finalinde, programın 100 bin TL finansal desteğini denizlerdeki plastik kirliliğini azaltmak amacıyla biyo-bozunur ağ ve halat üreten Marna girişimi kazandı.

10:53 Sanat tutkunları VIP davette buluştu Akbank ana sponsorluğunda 16. Contemporary İstanbul, şehrin kültürel ve endüstriyel mirasının en nadide unsurlarını bir araya getiren Tersane İstanbul'da VIP davetle kapılarını açtı.

11:43 "2025'e kadar tüm dünyada 1 milyar insanın hayatına dokunacağız" Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Ayvalık İş Forumu 2021'de katıldığı 'Amaç Odaklı Şirketler' panelinde, şirketlerin var olma hedeflerini değerlendirdi.

12:38 Boyner'in yeni robotu BODİ, ilk toplantısına katıldı BODİ, katıldığı ilk toplantıda ekip arkadaşı Cem Boyner'in doğum gününü kutladı –Giyim markası Boyner'in yeni robotu BODİ, ilk toplantısına katıldı.

12:29 Boyner'den Caddebostan'da sportif etkinlik; 5 km koşulacak Boyner Dynamic Team 'Sporu Büyük Yaşa' sloganı ile 25 Eylül Cumartesi günü Caddebostan'da koşu etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

12:19 İki giyim markasından iş birliği: Modaya çevre dostu yaklaşım Boyner, ONLY ile yeni bir iş birliğine imza atarak geri dönüştürülmüş ve organik ürünlerden oluşan koleksiyonunu satışa sunduğunu duyurdu.

11:01 3 saat teslimat hedefiyle yola çıkıp siparişi 1 saatte ulaştırdılar Geçen haziran ayında Muğla Bodrum'da Boyner Express hizmetini başlatan Boyner, 3 ayı geride bıraktı.

14:02 MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına alternatif çözüm Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile firmaların okula dönüş döneminde yaptığı çalışan yardımlarına yeni nesil bir alternatif sunuyor.

08:47 Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın set aşkı gerçek oldu Aynı dizide rol alan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın set aşkı gerçek oldu! Bir süredir birlikte olan çift, tüm tatil günlerini gizli gizli birlikte geçiriyor. işte detaylar...

20:04 Sihirli Annem dizisinde Toprak'ı canlandırıyordu! Şimdi güzeller güzeli genç kız oldu Türk televizyonlarının sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, genç kız oldu. Boyner'ın son haline, dizinin hayranları tam not verdi.

12:56 Elif Boyner'den İyi Yaşa uygulaması Spor kültürünü yayma hedefiyle SWEATers App'i 2017'de kuran Elif Boyner, şimdi de 'İyi Yaşa' uygulamasını hayata geçirdi.

14:46 Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson İspanyolca öğreniyor Ekranın sevilen oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, ara verdiği İspanyolca eğitimine yeniden başladı.

13:20 Boyner, Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı 1998 yılından bu yana Şaşkınbakkal'da bulunan mağazası ile keyifli alışverişin ve Bağdat Cadde'sinin buluşma noktası olan Boyner, bugün itibarıyla Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

08:17 Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson İspanyolca öğreniyor Dilan Çiçek Deniz, yurtdışı projelerine ağırlık vermek için yeniden İspanyolca derslerine başladı. Bu kez derslerde yanında sevgilisi Thor Saevarsson da var. İşte detayları...

10:47 Teknosa'nın Genel Müdürü Sitare Sezgin oldu Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da genel müdürlük görevine Sitare Sezgin atandı.

10:28 Boyner Grup'ta üst düzey atama Cengiz Gürer, Boyner Grup IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Omni-Channel Genel Müdürü olarak atandı.

17:01 Boyner'den okula dönecek öğrencilere özel frsatlar Dünyaca ünlü markalar ile Türkiye'nin en sevilen markalarını bir arada sunan Boyner, yeni okul sezonunu zengin seçenekler ve ayrıcalıklı fırsatlarla karşılıyor.

10:57 Akiş GYO yılın ilk yarısında 6,4 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçları açıklandı.

10:50 Akiş GYO 2021 ilk yarısı itibariyle 6,4 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Covid 19 kaynaklı kapanmalar, kur dalgalanmaları ve perakende sektöründe yapısal değişikliklerin konuşulduğu bir ortamda kiracılarımıza da destek olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlarımız sayesinde yılın ilk yarısını...

11:25 Boyner'den parfüm koleksiyonu Boyner, doğanın tüm notalarını bir araya getirdiği parfüm koleksiyonu ile yaz kokusu arayanlara çeşitli alternatifler sunuyor.

13:04 Boyner'de üst düzey atama Boyner İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Seda Kayrak Kızıltan getirildi.

16:00 "İBB Genç Yetenek Gelişim Programı" lansmanı gerçekleştirildi Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa, ilk defa gerekli şartları sağlayan ve sınavları başarıyla tamamlayan 1.000 İstanbullu genç yetenek dahil ediliyor.

09:40 "İBB Genç Yetenek Gelişim Programı", 29 Temmuz'da gerçekleşecek lansman etkinliğiyle başlıyor Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek programa ilk defa, gerekli şartları sağlayan ve sınavları başarıyla tamamlayan 1000 İstanbullu genç yetenek dahil ediliyor.

14:33 KORRES ürünleri Boyner'de Boyner, doğal cilt bakım ve kozmetik markası KORRES'in her cilt tipine ve her yaşın ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

08:16 Ofisten plaja yaz günü triko! Trikoların yaz aylarında popüler hale gelmesinde moda dünyasına yön veren tasarımcıların katkısı büyük. Zira Chanel'den Maison Margiela'ya, Simon Miller'dan Cult Gaia'ya birçok marka İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonlarında trikolara yer verdi.

14:07 Normalleşmenin ilk partisi Bu yıl 14. Kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok ünlü isme ev sahipliği yapan buluşma da şıklık yarışı yaşandı

17:13 TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! 2021'in finalistleri belli oldu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen 10'uncu yılını kutlayan erken aşama girişimcilik programı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın 2021 dönemi finalistleri belli oldu.

12:36 Bayram alışverişine özel kampanyalar Boyner, bayram alışverişi için giyimden dekorasyona, kozmetikten aksesuara zengin bir koleksiyon sunduğunu duyurdu.

12:14 Boyner'den 'iyi yaşamaya' yönelik platform Doğa dostu koleksiyonlara ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefleyen Boyner, 'Bizim İçimiz Güzel' temasıyla Boyner Live Well'i hayata geçirdiğini duyurdu.

11:53 Scotty, yeni nesil taşımacılıkla "hayatı kolaylaştırıyor" Scotty Genel Müdürü Hayri Arslan, yeni nesil taşımacılık ile hayatı kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Haziran ayı itibarıyla dağıtım ağına dahil ettiğimiz sözleşmeli mükellef sürücülerle istihdamı arttırıp Scotty ailesini genişleterek 'iyiliği dağıtmaya' var gücümüzle devam edeceğiz.

14:37 İnternetten güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat Güneşin etkisinden korunmanın yanı sıra aksesuar olarak da tercih edilen güneş gözlükleri hem mağazalardan hem de internet üzerinden satılıyor.

07:55 Cengiz Ünder'in yeni aşkı Geçen sezon kiralık olarak İngiltere'nin Leicester City takımında top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder, Suna Çavuşoğlu ile aşk yaşıyor. Sevgililer Çeşme'de tatil yapıyor.

10:41 Atasay'dan Boyner'e özel koleksiyon Atasay'ın Boyner'e özel tasarladığı Atasay X Boyner koleksiyonu mücevherseverlerin beğenisine sunuldu.

14:09 Habermetre, "Babalar Günü" medya yansımalarını raporladı Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü, bu yıl 20 Haziran'da kutlandı. Habermetre, web sitelerinde "Babalar Günü" kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı.

10:49 A.C.E AWARDS'TA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EN İYİ YAŞATAN MARKALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ Müşteri memnuniyetini ölçen platform Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.

14:17 Bodrum'da 3 saatte kapıya teslimat hizmeti verilecek Boyner, bu yaz Bodrum'da bulunan müşterileri için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini açıkladı.

11:09 Decathlon SANKO Park'ta Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını yarın Sanko Park'ta açacak.

11:01 Tuvana Büyükçınar'dan Boyner'e özel koleksiyon Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar, Boyner'e yeni sezonda Boyner için birbirinden tarz yaza uygun 30 parçadan oluşan Beach in the City konseptinde kapsül bir koleksiyon hazırladı.

08:14 Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı Stiliyle ilham kaynağı olan cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, bugüne kadar birçok markayla işbirliği yaparak kendi tarzını yansıtan kapsül koleksiyonlara imza attı.

11:55 Plastik tüketiminin sınırlandırılması için imzalar atıldı Plastik kullanımına dikkat çekmek amacıyla 'İş Dünyası Plastik Girişimi', Boyner Grup'un da arasında bulunduğu 34 kurumun imzasıyla hayata geçirildi.

11:03 Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs pandemisi ile birlikte kapalı alanlardan AVM'lerden açık ve tarihi çarşıya kaçış olduğunu belirterek, "Hanlar Bölgesi projesine özel önem veriyoruz.

12:34 Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı Boyner Grup, ekonomik, sosyal ve çevresel performansıyla ilgili çalışmalarını 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nda paylaştı.

13:47 Farklı mutfak lezzetleri aynı sofrada buluşuyor Boyner, farklı mutfak lezzetlerini bir arada sunduğu gurme kategorisini hayata geçirdiğini açıkladı.

00:22 GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katılacak.