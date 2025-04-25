Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti

Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti

Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucularından duayen iş insanı Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Osman Boyner 26 Nisan Cumartesi günü Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

25.04.2025 15:34
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Türk tekstil ve moda dünyasının efsane isimlerinden Osman Boyner hayatını kaybetti. 99 yaşında hayata gözlerini yuman Osman Boyner yarın (26 Nisan) öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyesi Neylan Dinler'in babaları olan Osman Boyner TÜSİAD'ın da kurucuları arasındaydı.

4 ORTAK ALTINYILDIZ'I KURDU

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Babası Osman Feyzi Boyner işinsanıydı. Akile, Ruhiye ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamladı. 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız'ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük rol oynamıştı.

BEYMEN'İN TEMELİNİ ATTI

1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini'nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen'in ilk mağazası, 1971 yılında İstanbul Şişli'de açıldı. Önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gören Beymen, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşım sunan Beymen Club koleksiyonunu da ekledi.

TÜSİAD'IN DA KURUCULARINDAN

Ali Osman Boyner, TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.

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Son Dakika Ekonomi Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hakan Caf:
    Allah rahmet eylesin 11 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    paralarıda goturcekmı yanında 2 6 Yanıtla
  • Tuna Han:
    paraları rte çoktan almıştır 0 0 Yanıtla
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