Son Dakika Beymen Haberleri

- 25.05.2022 25 May 10:38 Beymen Club, renkli tasarımlarıyla sezona enerji katıyor
Beymen Club, 2022 İlkbahar Yaz sezonunda yazın her anını doyasıya yaşamak isteyen herkesi sonsuz bir yaz yolculuğuna davet ederek, Lizbon sokaklarının renkli dünyasından ilham alan tasarımlarıyla sezona enerji katıyor.
- 11.05.2022 11 May 10:49 Merve Boluğur'un Son Hali Şaşırttı!
Oyunculuk kariyeri sonrası müzik piyasasına giriş yapmaya hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Boluğur'un 'Hollywood yıldızı' benzetmesi olay oldu. İşte detaylar...
- 29.04.2022 29 Nis 14:14 Beymen deneyimi metaverse evrenine taşındı
Beymen, 2022 baharında Beymen deneyimini metaverse evrenine taşıyor.
- 24.04.2022 24 Nis 11:35 İki Güzel Oyuncu Yeni Proje Bekliyor!
Ekranların güzel oyuncusu Hazal Kaya, önceki gün yakın arkadaşı oyuncu Selin Şekerci ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
- 19.04.2022 19 Nis 10:45 Beymen Club'dan "renk dopingli" 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu
Beymen Club, pastel tonlardaki "Summer Powder" teması ile yaz sezonuna pozitif enerji katıyor.
- 12.04.2022 12 Nis 10:52 Beymen'in yeni amiral mağazası Beymen Galataport açıldı
Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, "Beymen Galataport ile deneyim odaklı bütünsel lüks anlayışını daha da yüksek bir seviyeye taşıyoruz.
- 25.03.2022 25 Mar 11:43 Beymen Club'dan "doğaya saygılı" 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu
Beymen Club 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu yazı sonsuza dek yaşamak isteyenlere dinamik, cesur, konforlu, daha iyi bir dünya için doğaya saygılı seçenekler sunuyor.
- 08.03.2022 08 Mar 11:27 Gülşen'in Kucağına Oturduğu Kişi Bakın Kim Çıktı!
Gülşen'in dün akşam Zorlu PSM'de verdiği konserde kucağına oturduğu kişi merak konusu olmuştu. O kişinin kimliği ortaya çıktı. İşte olay yaratan Gülşen konserinin perde arkası...
- 07.03.2022 07 Mar 14:08 Beymen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan "Hayallerim Kadar Güçlüyüm" projesi
Beymen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2021'de hayata geçen Hayallerim Kadar Güçlüyüm projesi, bu yıl da ilham vermeye devam ediyor.
- 01.02.2022 01 Şub 10:23 Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz Instagram hesabı ne? Sosyal medya fenomeni Rachel Araz biyografisi!
Sosyal medya fenomeni olan Rachel Araz, sosyal medya hasabından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Takipçilerine sık sık ilginç paylaşımlarda bulunan ünlü fenomen Rachel Araz, gittiği yerleri ve ilginç tarzıyla çekindiği fotoğrafları sevenleri ile paylaşıyor. Peki, Rachel Araz Instagram hesabı ne? Rachel Araz kimdir?
- 26.01.2022 26 Oca 15:16 Garanti BBVA'nın uçuran kartı Shop&Fly 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı
Garanti BBVA'nın uçuş ve alışveriş keyfini fırsata dönüştüren kredi kartı Shop&Fly 3. yılını kutluyor. Mil kazanım koşullarını son derece anlaşılır tutan Shop&Fly ile 1 TL alışverişe en az 1 mil, kazanılıyor. Biriktirilen her 100 mil 1 TL sayılıyor ve kart sahipleri biriktirdikleri millerle ne kadarlık harcama yapabileceklerini kolayca hesaplayabiliyor.
- 17.01.2022 17 Oca 09:57 AVM'ler yeniden dövizle kira almaya başladı
2018 yılında alınan kararla, TL'nin değerini korumak için AVM'lerde dövizle kira dönemi bitmişti. Fakat bazı AVM'ler, çeşitli baskılarla aralarında birçok ünlü markanın da bulunduğu kiracılara yeniden dövizle kira faturası kesmeye başladı.
- 17.01.2022 17 Oca 09:51 2018 yılında çıkarılan yasayı çiğnemeye başladılar! AVM'ler yeniden dövizle kira almaya başladı
2018 yılında alınan kararla, TL'nin değerini korumak için AVM'lerde dövizle kira dönemi sona ermişti. Ancak bazı AVM'ler, çeşitli baskılarla aralarında birçok ünlü markanın da bulunduğu kiracılara yeniden dövizle kira faturası kesmeye başladı.
- 15.01.2022 15 Oca 19:17 Göknur Onur yeni şarkılar için gün sayıyor
Pandemi nedeni ile sahnelere ara veren Göknur Onur önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…
- 12.01.2022 12 Oca 13:16 Hem iş hem alışveriş
Ekranların tanınan sunucu ve yorumcusu Bircan Bali önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…
- 08.01.2022 08 Oca 17:13 "Şampiyon olup geleceğim"
Başarılı oyuncu Mert Öcal geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı. İşte detaylar…
- 30.12.2021 30 Ara 13:13 Ünlü isimlerin yeni yıl hazırlıkları
Yeni yıl alışverişi için Zorlu AVM'ye gelen isimler, güzel dileklerini söylemeyi ihmal etmediler. İşte detaylar...
- 21.12.2021 21 Ara 14:10 Beymen Home'dan yılbaşı hediyesi fırsatları
Beymen Home, sofra aksesuarlarından mumlara, ofis ürünlerinden ev tekstili ürünlerine yılbaşı alışverişi için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.
- 20.12.2021 20 Ara 09:23 Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm
Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Yaptığı paylaşımlarla artan dolar ve euro kuruna tepki gösteren sunucu, "'Dolarla ne işiniz var?' diyorsunuz. Peki neden her şey zam geliyor?" ifadelerini kullandı.
- 20.12.2021 20 Ara 09:02 Cumhurbaşkanı'na seslenen Ece Erken, artan dövize isyan etti: Her şeye zam geliyor, acil çözüm
Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla artan dolar ve euro kuruna tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen sunucu, "'Dolarla ne işiniz var?' diyorsunuz. Peki neden her şey zam geliyor?" dedi.
- 13.12.2021 13 Ara 12:02 Beymen Club'dan yeni yıla özel hediyeler
Beymen Club, yeni yıl için hediye arayışı içinde olanlara farklı seçenekler sunuyor.
- 06.12.2021 06 Ara 11:34 Beymen'den yeni yıla özel hediyeler
Beymen, yeni yılda hediye almak isteyenlere dünyaca ünlü markaların özel hediye seçeneklerini sunuyor.
- 17.11.2021 17 Kas 12:02 Beymen Club toprak tonlarındaki ürünlerini tüketiciye sundu
2021 Sonbahar Kış sezonunda "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverlerle buluşan Beymen Club, zamansız toprak tonları ile mevsimin güçlü görünümlerine imza atıyor.
- 28.10.2021 28 Eki 12:14 Beymen Club'tan doğa dostu denimler
Beymen Club'ın doğa dostu denim tasarımlarının yer aldığı 2021 sonbahar-kış koleksiyonu müşterileri bekliyor.
- 22.10.2021 22 Eki 13:54 Son dakika! BEYMEN İstinyePark İzmir, 60 milyon liralık yatırım ile hayata geçti
Son dakika gelişmesine göre Lüks perakende sektörünün de öncüleri arasında yer alan BEYMEN, İzmir ve Ege mimarisinden, kültüründen, tarihinden ve doğasından ilhamla tasarladığı yeni amiral mağazası BEYMEN İstinyePark İzmir ile yaratıcı ve ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
- 15.10.2021 15 Eki 09:22 Hızlandırılmış dijital dönüşümde yarış yeni başlıyor
Future Commerce 360'ın 'Daha Zorlu, Daha Kabiliyetli: E-Ticarette Bir Adım Ötesi' başlığıyla gerçekleşen konferansta, pandemi döneminde ivme artıran dijital dönüşüm sürecine dikkat çekildi.
- 13.10.2021 13 Eki 12:24 Beymen Club'tan stil tamamlayan dış giyimler
Beymen Club, "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverleri yeni bir keşif yolculuğuna davet ettiği 2021-2022 sonbahar-kış sezonunda, farklı modellerdeki dış giyim alternatifleriyle kış kombinleri için özgür seçenekler sunuyor.
- 07.10.2021 07 Eki 12:12 Hopi, 3 milyon kişiye 150 milyon TL değerinde Paracık hediye ediyor
Hopi'nin düzenlediği kampanya kapsamında, uygulamaya giren ilk 3 milyon Hopi'li, 50 TL değerinde Paracık kazanıyor.
- 07.10.2021 07 Eki 10:58 Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon
Beymen Club, 2021 sonbahar-kış sezonunda "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverleri yeni bir yolculuğa davet ediyor.
- 05.10.2021 05 Eki 10:59 Beymen, 2021 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu'nu satışa sundu
Doğa dostu, nefes alan, termal ve kaşmir kumaşların öne çıktığı Beymen Collection 2021 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu, satışa sunuldu.
- 27.09.2021 27 Eyl 16:03 Beymen Akasya iki kat büyüyerek sezonu yeni konsepti ile karşılıyor
Beymen, Anadolu Yakası'ndaki lokomotif mağazalarından Beymen Akasya'nın büyüme sürecini tamamlayarak, mağazanın yeni "Erkek Kanadı"nı hayata geçirdi.
- 16.09.2021 16 Eyl 02:51 Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz
Büşra Develi ile Birkan Sokullu, Beymen Club'un 2021 sonbahar-kış kampanyası için biraya geldi. Markanın yeni reklam çekimler için kamera karşısına geçen ikili, koleksiyonun tanıtımı için yapılan davette objektiflere poz verdi.
- 15.09.2021 15 Eyl 14:16 Academia 2021 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu alıcılarını bekliyor
Academia 2021 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu, iddialı renk ve tasarımları içeren ürünleriyle dikkati çekiyor.
- 08.09.2021 08 Eyl 14:18 Academia, Probably iş birliğiyle Probably X Academia kapsül koleksiyonu hazırladı
Academia'nın Probably iş birliğiyle hazırladığı Probably X Academia kapsül koleksiyonu sokak modasına yeni bir soluk getiriyor.
- 07.09.2021 07 Eyl 10:31 Beymen Collection, sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı
Beymen Collection 2021-2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, kadınlar için hayatın her anına, günün her saatine uygun seçenekler sunuyor.
- 28.08.2021 28 Ağu 07:58 Denizcilere selam olsun
Denizci stili, bu yılın ilkbahar/yaz sezonunda Gucci, Dolce & Gabbana, Marni ve Lanvin gibi yüksek moda markalarının erkek giyim koleksiyonlarında karşımıza çıktı.
- 26.08.2021 26 Ağu 12:17 Demet Akalın'dan arkadaşlarına büyük jest
Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Akalın, Çalışma arkadaşlarıma yeni program nedeniyle hediyeler aldım" dedi
- 07.08.2021 07 Ağu 08:02 Eğlenceli ve nostaljik yaz şapkaları
NOSTALJİK...2018 yazında sezonuna eklediği La Chapeau Bomba isimli hasır şapkayla büyük şapka algısına yeni bir boyut kazandıran Jacquemus, aynı şapkayı her yaz sezonunda koleksiyonuna eklemeye ve yok satmaya devam ediyor.
- 31.07.2021 31 Tem 07:46 İplere dolandık!
Retro duruşuyla cazibeli, yarattığı gizemli dekolteyleyse pek seksapelli olan bu trendi; eteklerin, elbiselerin, bikinilerin ve bluzların bel bölgesinde, grafik ve farklı şekillerde geçen ipler olarak tarif edebiliriz... Bu 'dolambaçlı' trendi mercek altına aldık!
- 17.07.2021 17 Tem 08:16 Ofisten plaja yaz günü triko!
Trikoların yaz aylarında popüler hale gelmesinde moda dünyasına yön veren tasarımcıların katkısı büyük. Zira Chanel'den Maison Margiela'ya, Simon Miller'dan Cult Gaia'ya birçok marka İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonlarında trikolara yer verdi.
- 13.07.2021 13 Tem 10:06 Beymen Club'dan yeni nesil yaz denimleri
Beymen Club, renk paleti ve farklı kesimler ile sezonun dinamik tavrını denim dokulara taşıyor.
- 12.07.2021 12 Tem 10:33 Beymen'den bayrama özel hediye setleri
Beymen, Kurban Bayramı ziyaretleri için ikramlık arayışında olan tüketicilere, yeni tatlarla zenginleştirdiği çikolata, kolonya, lokum ve Türk kahvesi seti seçeneklerini sunuyor.
- 10.07.2021 10 Tem 07:30 Başrolde sırt dekolteli elbiseler
Global, çevrimiçi moda arama ve analiz platformu Lyst'in son raporuna göre son bir ayda diğer elbise modellerini geride bırakan güçlü bir trend doğdu.
- 07.07.2021 07 Tem 11:03 Beymen Club'dan plaj stili
BEYMEN Club Kadın Koleksiyonu, cesur, konforlu ve güncel tasarımları, yeni form ve kalıpları ile 2021 yazına renk ve dinamizm katıyor.
- 03.07.2021 03 Tem 07:28 Süper miniler yeniden popüler
Bu yaz Giambattista, Miu Miu, Valli, Balmain ve Céline gibi markaların koleksiyonlarıyla sezonun popüler mini etek modellerine dair ipuçları alıyoruz.
- 28.06.2021 28 Haz 13:43 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
TMSF, Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü'ne ait şirketlerin eşyalarının satışa çıkarıldığını duyurdu. Satışa çıkarılan mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanı sıra, dünyaca ünlü markaların ceketleri, pantolonları, kravatları da yer alıyor. İşte satılacak ürünlerin listesi.
- 27.06.2021 27 Haz 12:05 Gülben Ergen giyim tarzı dikkat çekti
Uzun süredir çocuklarıyla birlikte Bodrum'daki evinde tatil yapan Gülben Ergen, İstanbu'a alışveriş turunda objektiflere takıldı. Ergen'in giyim tarzı dikkat çekti.
- 24.06.2021 24 Haz 10:29 Giyim markası üniversite öğrencileriyle yeni bir proje başlattı
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla üniversite öğrencileriyle Vitrin Projesi'ni başlattı.
- 22.06.2021 22 Haz 14:09 Habermetre, "Babalar Günü" medya yansımalarını raporladı
Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü, bu yıl 20 Haziran'da kutlandı. Habermetre, web sitelerinde "Babalar Günü" kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı.
- 22.06.2021 22 Haz 12:04 Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dikkat çeken itiraf!
'Aşk Mantık İntikam' adlı diziyle ekranlara dönüş yapan Burcu Özberk, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Özberk, estetik itirafıyla gündem oldu. İşte detaylar...
- 19.06.2021 19 Haz 10:05 Veyis Ateş 10 milyon euro iddiasını yalanlarken, İsmail Saymaz "Ses kaydını dinledim" diyerek karşı çıktı
Habertürk TV'den istifa eden ekran yüzü Veyis Ateş, Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Sezgin Baran Korkmaz ile gündeme gelen ses kayıtları hakkında açıklamalarda bulundu. Sezgin Baran Korkmaz ile görüşmesini ve 10 milyon euro iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Veyis Ateş'e program sunucusu gazeteci İsmail Saymaz, "Doğru söylemiyorsun, ben ses kaydını dinledim" sözleriyle karşı çıktı.
- 16.06.2021 16 Haz 12:04 Burcu Esmersoy müjdeyi verdi
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Esmersoy, sevenlerine müjdeyi verdi
- 15.06.2021 15 Haz 11:09 Decathlon SANKO Park'ta
Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını yarın Sanko Park'ta açacak.
- 11.06.2021 11 Haz 11:05 Beymen, yazı Bodrum'da dört mağaza ile karşılıyor
Dünyaca ünlü markaların en yeni tasarımlarını tüketiciyle buluşturan Beymen, haziran ayı boyunca Bodrum'da üçü bu yıl, ilk kez hizmete girecek dört mağaza açılışı gerçekleştirecek.
- 09.06.2021 09 Haz 10:28 Beymen Club'dan Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri
Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, dinamik tarzda, farklı doku ve renklerdeki tasarımları ile Babalar Günü için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.
- 07.06.2021 07 Haz 11:23 Beymen'den "ayrıcalıklı alışveriş servisi" Beymen X-Press
Beymen, hayata geçirdiği Beymen X-Press ile ayrıcalıklı alışveriş servislerine bir yenisini daha ekledi.
- 03.06.2021 03 Haz 13:20 Beymen Yalıkavak Marina Resort yaz sezonunu açtı
Denize sıfır konumu ve manzarası ile Beymen Yalıkavak Marina Resort, 1 Haziran Salı itibarıyla 2021 yaz sezonuna "merhaba" dedi.
- 02.06.2021 02 Haz 12:42 Optiyol'un aldığı yatırım tutarı 1,1 milyon dolar oldu
Teknopark İstanbul'da Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Optiyol, 810 bin dolarlık yeni bir yatırıma imza atarken, aldığı toplam yatırım tutarı 1,1 milyon dolara ulaştı.
- 29.05.2021 29 May 07:30 Vintage ruhunun başımızın üstünde yeri var
Çiçekli, batik, düz, çizgili ya da gösterişli desenlerle süslü... Fularlar bu sezon yine çok moda.
- 27.05.2021 27 May 12:17 500 bin TL'lik aracıyla ilk kez görüntülendi
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Esmersoy, 500 bin TL değerindeki aracıyla ilk kez görüntülendi
- 24.05.2021 24 May 17:25 Babamı alan martı
Kendine özgü çalışmalarıyla çini sanatına yeni bir vizyon kazandıran, dünyaca tanınan, Kütahya'nın meşhur çini ustası Sıtkı Olçar, vefatının 10. yılında kızı Kübra Olçar Erden'in kaleme aldığı Babamı Alan Martı adlı kitapla anılıyor.
- 24.05.2021 24 May 11:48 2021 yazının en özel plaj koleksiyonları Beymen'de
Dünyaca ünlü moda markalarının plaj koleksiyonları Beymen'de modaseverlerin beğenisine sunuldu.
- 15.05.2021 15 May 07:31 Kendi küçük, tarzımıza katkısı büyük
Birkaç senedir yaz sezonunun en popüler çanta modellerinden biri... Üstelik yalnızca minik bir cüzdan ve telefon sığacak kadar küçük.
- 04.05.2021 04 May 14:11 Beymen'den yeni bayram lezzetleri
Beymen'in bayrama özel yenilenen ürünleri Beymen Chocolate ile Beymen kolonya ve lokum setleri, beymen.com.tr adresinde satışa sunuldu.
- 28.04.2021 28 Nis 11:23 Beymen Club'tan Anneler Günü için özel hediye seçenekleri
Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, Anneler Günü için farklı fiyat alternatiflerindeki yüzlerce hediye seçeneğini tüketicilerin ilgisine sundu.
- 24.04.2021 24 Nis 07:31 Modanın 'şah'ı olmak için...
Instagram kızlarının radarına çoktan giren satranç/dama deseni kare ve ekoseden farklı. İki ayrı renk tonundan oluşan bu desende kareler iç içe değil. Tıpkı satranç tahtasında olduğu gibi simetrik bir şekilde, her karenin arasında bir boşluk bırakılarak tasarlanıyor.
- 23.04.2021 23 Nis 11:41 Beymen Grup'tan AÇEV'in "okuyan bir gelecek" projesine 23 Nisan'da anlamlı destek
Beymen Grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) "Okuyan Bir Gelecek" projesini destekleyerek, kitabı olmayan çocukları kitaplarla buluşturuyor.
- 22.04.2021 22 Nis 12:02 Hazal Filiz Küçükköse'den dikkat çeken 'kripto para' itirafı!
Ekranların güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Küçükköse, kripto para itirafıyla gündem oldu
- 21.04.2021 21 Nis 12:00 Belçim Bilgin sevgilisiyle el ele görüntülendi
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. İkili, el ele mutluluk pozu verdi
- 17.04.2021 17 Nis 07:32 Dört bir yanımız bahar bahçe
Baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden çiçek açıp canlanırken, mağazaları da rengarenk çiçekli elbiseler, etekler, pantolonlar, bluzlar, gömlekler basıyor.
- 14.04.2021 14 Nis 12:57 Beymen, Activewear Kapsül Koleksiyonu'nu tüketiciye sundu
Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, performans ve konfora odaklı Activewear Kapsül Koleksiyonu ile günün her anına uygun sportif seçenekler sunuyor.
- 10.04.2021 10 Nis 16:23 Beymen yeni sezonu İstanbul Boğazı'nda karşıladı
Beymen, 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonlarını İstanbul Boğazı'nın manzarası eşliğinde gerçekleştirdiği özel dijital sezon sunumu ile tanıttı.
- 05.04.2021 05 Nis 13:25 Beymen Grup bünyesindeki Ay Marka Genel Müdürlüğü'ne Barış Tezmen getirildi
Beymen Grup çatısı altında faaliyet gösteren Ay Marka'nın yeni genel müdürü Barış Tezmen oldu.
- 01.04.2021 01 Nis 10:41 Beymen Grup'tan sanat ve modayı buluşturan Planet B Studios yatırımı
Beymen Grup, modern ve fonksiyonel bakış açısıyla tasarlanan ve en ileri teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmış Planet B Studios yatırımını devreye aldı.
- 31.03.2021 31 Mar 09:56 Buket Aydın'dan AVM kombini
Haber Global'a transfer olan Buket Aydın, kombiniyle dikkat çekti. İşte detaylar
- 27.03.2021 27 Mar 07:31 Sporda, gecede, gündelik stilde sweatshirt'ler her yerde
Kazak kadar kalın olmadığı için mevsim geçişlerinde de sıklıkla tercih edilen sweatshirt'ler, hem spor hem şık giysilerle çok yakışıyor.
- 22.03.2021 22 Mar 07:48 Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum'a döndü
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid'e yakalandığını açıklamıştı.
- 17.03.2021 17 Mar 11:03 BEYMEN Club 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu doğa dostu ürünleriyle öne çıkıyor
BEYMEN Club, 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda geri dönüştürülmüş ve organik materyallerden çevre dostu süreçlerle üretilen sürdürülebilir tasarımlar ile daha iyi bir dünya için doğa dostu seçenekler sunuyor.
- 12.03.2021 12 Mar 08:06 Küçülen kıyafetleri sokak hayvanları için satıyor
Kızları Lal ve Mila'nın küçülen giysilerini "Tutumlu Anne" isimli ikinci el sitesinde sokak hayvanları yararına satışa sunan Mermerci, platformun çalışma prensibini çok beğendiğini söyledi.