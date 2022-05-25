Son Dakika Beymen Haberleri

10:38 Beymen Club, renkli tasarımlarıyla sezona enerji katıyor Beymen Club, 2022 İlkbahar Yaz sezonunda yazın her anını doyasıya yaşamak isteyen herkesi sonsuz bir yaz yolculuğuna davet ederek, Lizbon sokaklarının renkli dünyasından ilham alan tasarımlarıyla sezona enerji katıyor.

10:49 Merve Boluğur'un Son Hali Şaşırttı! Oyunculuk kariyeri sonrası müzik piyasasına giriş yapmaya hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Boluğur'un 'Hollywood yıldızı' benzetmesi olay oldu. İşte detaylar...

14:14 Beymen deneyimi metaverse evrenine taşındı Beymen, 2022 baharında Beymen deneyimini metaverse evrenine taşıyor.

11:35 İki Güzel Oyuncu Yeni Proje Bekliyor! Ekranların güzel oyuncusu Hazal Kaya, önceki gün yakın arkadaşı oyuncu Selin Şekerci ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

10:52 Beymen'in yeni amiral mağazası Beymen Galataport açıldı Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, "Beymen Galataport ile deneyim odaklı bütünsel lüks anlayışını daha da yüksek bir seviyeye taşıyoruz.

11:43 Beymen Club'dan "doğaya saygılı" 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu Beymen Club 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu yazı sonsuza dek yaşamak isteyenlere dinamik, cesur, konforlu, daha iyi bir dünya için doğaya saygılı seçenekler sunuyor.

11:27 Gülşen'in Kucağına Oturduğu Kişi Bakın Kim Çıktı! Gülşen'in dün akşam Zorlu PSM'de verdiği konserde kucağına oturduğu kişi merak konusu olmuştu. O kişinin kimliği ortaya çıktı. İşte olay yaratan Gülşen konserinin perde arkası...

14:08 Beymen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan "Hayallerim Kadar Güçlüyüm" projesi Beymen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2021'de hayata geçen Hayallerim Kadar Güçlüyüm projesi, bu yıl da ilham vermeye devam ediyor.

10:23 Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz Instagram hesabı ne? Sosyal medya fenomeni Rachel Araz biyografisi! Sosyal medya fenomeni olan Rachel Araz, sosyal medya hasabından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Takipçilerine sık sık ilginç paylaşımlarda bulunan ünlü fenomen Rachel Araz, gittiği yerleri ve ilginç tarzıyla çekindiği fotoğrafları sevenleri ile paylaşıyor. Peki, Rachel Araz Instagram hesabı ne? Rachel Araz kimdir?

15:16 Garanti BBVA'nın uçuran kartı Shop&Fly 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı Garanti BBVA'nın uçuş ve alışveriş keyfini fırsata dönüştüren kredi kartı Shop&Fly 3. yılını kutluyor. Mil kazanım koşullarını son derece anlaşılır tutan Shop&Fly ile 1 TL alışverişe en az 1 mil, kazanılıyor. Biriktirilen her 100 mil 1 TL sayılıyor ve kart sahipleri biriktirdikleri millerle ne kadarlık harcama yapabileceklerini kolayca hesaplayabiliyor.

09:57 AVM'ler yeniden dövizle kira almaya başladı 2018 yılında alınan kararla, TL'nin değerini korumak için AVM'lerde dövizle kira dönemi bitmişti. Fakat bazı AVM'ler, çeşitli baskılarla aralarında birçok ünlü markanın da bulunduğu kiracılara yeniden dövizle kira faturası kesmeye başladı.

09:51 2018 yılında çıkarılan yasayı çiğnemeye başladılar! AVM'ler yeniden dövizle kira almaya başladı 2018 yılında alınan kararla, TL'nin değerini korumak için AVM'lerde dövizle kira dönemi sona ermişti. Ancak bazı AVM'ler, çeşitli baskılarla aralarında birçok ünlü markanın da bulunduğu kiracılara yeniden dövizle kira faturası kesmeye başladı.

19:17 Göknur Onur yeni şarkılar için gün sayıyor Pandemi nedeni ile sahnelere ara veren Göknur Onur önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…

13:16 Hem iş hem alışveriş Ekranların tanınan sunucu ve yorumcusu Bircan Bali önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…

17:13 "Şampiyon olup geleceğim" Başarılı oyuncu Mert Öcal geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı. İşte detaylar…

13:13 Ünlü isimlerin yeni yıl hazırlıkları Yeni yıl alışverişi için Zorlu AVM'ye gelen isimler, güzel dileklerini söylemeyi ihmal etmediler. İşte detaylar...

14:10 Beymen Home'dan yılbaşı hediyesi fırsatları Beymen Home, sofra aksesuarlarından mumlara, ofis ürünlerinden ev tekstili ürünlerine yılbaşı alışverişi için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

09:23 Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Yaptığı paylaşımlarla artan dolar ve euro kuruna tepki gösteren sunucu, "'Dolarla ne işiniz var?' diyorsunuz. Peki neden her şey zam geliyor?" ifadelerini kullandı.

09:02 Cumhurbaşkanı'na seslenen Ece Erken, artan dövize isyan etti: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla artan dolar ve euro kuruna tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen sunucu, "'Dolarla ne işiniz var?' diyorsunuz. Peki neden her şey zam geliyor?" dedi.

12:02 Beymen Club'dan yeni yıla özel hediyeler Beymen Club, yeni yıl için hediye arayışı içinde olanlara farklı seçenekler sunuyor.

11:34 Beymen'den yeni yıla özel hediyeler Beymen, yeni yılda hediye almak isteyenlere dünyaca ünlü markaların özel hediye seçeneklerini sunuyor.

12:02 Beymen Club toprak tonlarındaki ürünlerini tüketiciye sundu 2021 Sonbahar Kış sezonunda "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverlerle buluşan Beymen Club, zamansız toprak tonları ile mevsimin güçlü görünümlerine imza atıyor.

12:14 Beymen Club'tan doğa dostu denimler Beymen Club'ın doğa dostu denim tasarımlarının yer aldığı 2021 sonbahar-kış koleksiyonu müşterileri bekliyor.

13:54 Son dakika! BEYMEN İstinyePark İzmir, 60 milyon liralık yatırım ile hayata geçti Son dakika gelişmesine göre Lüks perakende sektörünün de öncüleri arasında yer alan BEYMEN, İzmir ve Ege mimarisinden, kültüründen, tarihinden ve doğasından ilhamla tasarladığı yeni amiral mağazası BEYMEN İstinyePark İzmir ile yaratıcı ve ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

09:22 Hızlandırılmış dijital dönüşümde yarış yeni başlıyor Future Commerce 360'ın 'Daha Zorlu, Daha Kabiliyetli: E-Ticarette Bir Adım Ötesi' başlığıyla gerçekleşen konferansta, pandemi döneminde ivme artıran dijital dönüşüm sürecine dikkat çekildi.

12:24 Beymen Club'tan stil tamamlayan dış giyimler Beymen Club, "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverleri yeni bir keşif yolculuğuna davet ettiği 2021-2022 sonbahar-kış sezonunda, farklı modellerdeki dış giyim alternatifleriyle kış kombinleri için özgür seçenekler sunuyor.

10:58 Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon Beymen Club, 2021 sonbahar-kış sezonunda "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverleri yeni bir yolculuğa davet ediyor.

10:59 Beymen, 2021 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu'nu satışa sundu Doğa dostu, nefes alan, termal ve kaşmir kumaşların öne çıktığı Beymen Collection 2021 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu, satışa sunuldu.

02:51 Büşra Develi ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Başka türlü bir ilişki yürütüyoruz Büşra Develi ile Birkan Sokullu, Beymen Club'un 2021 sonbahar-kış kampanyası için biraya geldi. Markanın yeni reklam çekimler için kamera karşısına geçen ikili, koleksiyonun tanıtımı için yapılan davette objektiflere poz verdi.

14:16 Academia 2021 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu alıcılarını bekliyor Academia 2021 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu, iddialı renk ve tasarımları içeren ürünleriyle dikkati çekiyor.

14:18 Academia, Probably iş birliğiyle Probably X Academia kapsül koleksiyonu hazırladı Academia'nın Probably iş birliğiyle hazırladığı Probably X Academia kapsül koleksiyonu sokak modasına yeni bir soluk getiriyor.

10:31 Beymen Collection, sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı Beymen Collection 2021-2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, kadınlar için hayatın her anına, günün her saatine uygun seçenekler sunuyor.

07:58 Denizcilere selam olsun Denizci stili, bu yılın ilkbahar/yaz sezonunda Gucci, Dolce & Gabbana, Marni ve Lanvin gibi yüksek moda markalarının erkek giyim koleksiyonlarında karşımıza çıktı.

12:17 Demet Akalın'dan arkadaşlarına büyük jest Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Akalın, Çalışma arkadaşlarıma yeni program nedeniyle hediyeler aldım" dedi

08:02 Eğlenceli ve nostaljik yaz şapkaları NOSTALJİK...2018 yazında sezonuna eklediği La Chapeau Bomba isimli hasır şapkayla büyük şapka algısına yeni bir boyut kazandıran Jacquemus, aynı şapkayı her yaz sezonunda koleksiyonuna eklemeye ve yok satmaya devam ediyor.

07:46 İplere dolandık! Retro duruşuyla cazibeli, yarattığı gizemli dekolteyleyse pek seksapelli olan bu trendi; eteklerin, elbiselerin, bikinilerin ve bluzların bel bölgesinde, grafik ve farklı şekillerde geçen ipler olarak tarif edebiliriz... Bu 'dolambaçlı' trendi mercek altına aldık!

08:16 Ofisten plaja yaz günü triko! Trikoların yaz aylarında popüler hale gelmesinde moda dünyasına yön veren tasarımcıların katkısı büyük. Zira Chanel'den Maison Margiela'ya, Simon Miller'dan Cult Gaia'ya birçok marka İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonlarında trikolara yer verdi.

10:06 Beymen Club'dan yeni nesil yaz denimleri Beymen Club, renk paleti ve farklı kesimler ile sezonun dinamik tavrını denim dokulara taşıyor.

10:33 Beymen'den bayrama özel hediye setleri Beymen, Kurban Bayramı ziyaretleri için ikramlık arayışında olan tüketicilere, yeni tatlarla zenginleştirdiği çikolata, kolonya, lokum ve Türk kahvesi seti seçeneklerini sunuyor.

07:30 Başrolde sırt dekolteli elbiseler Global, çevrimiçi moda arama ve analiz platformu Lyst'in son raporuna göre son bir ayda diğer elbise modellerini geride bırakan güçlü bir trend doğdu.

11:03 Beymen Club'dan plaj stili BEYMEN Club Kadın Koleksiyonu, cesur, konforlu ve güncel tasarımları, yeni form ve kalıpları ile 2021 yazına renk ve dinamizm katıyor.

07:28 Süper miniler yeniden popüler Bu yaz Giambattista, Miu Miu, Valli, Balmain ve Céline gibi markaların koleksiyonlarıyla sezonun popüler mini etek modellerine dair ipuçları alıyoruz.

13:43 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı TMSF, Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü'ne ait şirketlerin eşyalarının satışa çıkarıldığını duyurdu. Satışa çıkarılan mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanı sıra, dünyaca ünlü markaların ceketleri, pantolonları, kravatları da yer alıyor. İşte satılacak ürünlerin listesi.

12:05 Gülben Ergen giyim tarzı dikkat çekti Uzun süredir çocuklarıyla birlikte Bodrum'daki evinde tatil yapan Gülben Ergen, İstanbu'a alışveriş turunda objektiflere takıldı. Ergen'in giyim tarzı dikkat çekti.

10:29 Giyim markası üniversite öğrencileriyle yeni bir proje başlattı Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla üniversite öğrencileriyle Vitrin Projesi'ni başlattı.

14:09 Habermetre, "Babalar Günü" medya yansımalarını raporladı Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü, bu yıl 20 Haziran'da kutlandı. Habermetre, web sitelerinde "Babalar Günü" kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı.

12:04 Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dikkat çeken itiraf! 'Aşk Mantık İntikam' adlı diziyle ekranlara dönüş yapan Burcu Özberk, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Özberk, estetik itirafıyla gündem oldu. İşte detaylar...

10:05 Veyis Ateş 10 milyon euro iddiasını yalanlarken, İsmail Saymaz "Ses kaydını dinledim" diyerek karşı çıktı Habertürk TV'den istifa eden ekran yüzü Veyis Ateş, Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Sezgin Baran Korkmaz ile gündeme gelen ses kayıtları hakkında açıklamalarda bulundu. Sezgin Baran Korkmaz ile görüşmesini ve 10 milyon euro iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Veyis Ateş'e program sunucusu gazeteci İsmail Saymaz, "Doğru söylemiyorsun, ben ses kaydını dinledim" sözleriyle karşı çıktı.

12:04 Burcu Esmersoy müjdeyi verdi Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Esmersoy, sevenlerine müjdeyi verdi

11:09 Decathlon SANKO Park'ta Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını yarın Sanko Park'ta açacak.

11:05 Beymen, yazı Bodrum'da dört mağaza ile karşılıyor Dünyaca ünlü markaların en yeni tasarımlarını tüketiciyle buluşturan Beymen, haziran ayı boyunca Bodrum'da üçü bu yıl, ilk kez hizmete girecek dört mağaza açılışı gerçekleştirecek.

10:28 Beymen Club'dan Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, dinamik tarzda, farklı doku ve renklerdeki tasarımları ile Babalar Günü için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

13:20 Beymen Yalıkavak Marina Resort yaz sezonunu açtı Denize sıfır konumu ve manzarası ile Beymen Yalıkavak Marina Resort, 1 Haziran Salı itibarıyla 2021 yaz sezonuna "merhaba" dedi.

12:42 Optiyol'un aldığı yatırım tutarı 1,1 milyon dolar oldu Teknopark İstanbul'da Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Optiyol, 810 bin dolarlık yeni bir yatırıma imza atarken, aldığı toplam yatırım tutarı 1,1 milyon dolara ulaştı.

07:30 Vintage ruhunun başımızın üstünde yeri var Çiçekli, batik, düz, çizgili ya da gösterişli desenlerle süslü... Fularlar bu sezon yine çok moda.

12:17 500 bin TL'lik aracıyla ilk kez görüntülendi Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Esmersoy, 500 bin TL değerindeki aracıyla ilk kez görüntülendi

17:25 Babamı alan martı Kendine özgü çalışmalarıyla çini sanatına yeni bir vizyon kazandıran, dünyaca tanınan, Kütahya'nın meşhur çini ustası Sıtkı Olçar, vefatının 10. yılında kızı Kübra Olçar Erden'in kaleme aldığı Babamı Alan Martı adlı kitapla anılıyor.

07:31 Kendi küçük, tarzımıza katkısı büyük Birkaç senedir yaz sezonunun en popüler çanta modellerinden biri... Üstelik yalnızca minik bir cüzdan ve telefon sığacak kadar küçük.

14:11 Beymen'den yeni bayram lezzetleri Beymen'in bayrama özel yenilenen ürünleri Beymen Chocolate ile Beymen kolonya ve lokum setleri, beymen.com.tr adresinde satışa sunuldu.

11:23 Beymen Club'tan Anneler Günü için özel hediye seçenekleri Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, Anneler Günü için farklı fiyat alternatiflerindeki yüzlerce hediye seçeneğini tüketicilerin ilgisine sundu.

07:31 Modanın 'şah'ı olmak için... Instagram kızlarının radarına çoktan giren satranç/dama deseni kare ve ekoseden farklı. İki ayrı renk tonundan oluşan bu desende kareler iç içe değil. Tıpkı satranç tahtasında olduğu gibi simetrik bir şekilde, her karenin arasında bir boşluk bırakılarak tasarlanıyor.

11:41 Beymen Grup'tan AÇEV'in "okuyan bir gelecek" projesine 23 Nisan'da anlamlı destek Beymen Grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) "Okuyan Bir Gelecek" projesini destekleyerek, kitabı olmayan çocukları kitaplarla buluşturuyor.

12:02 Hazal Filiz Küçükköse'den dikkat çeken 'kripto para' itirafı! Ekranların güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Küçükköse, kripto para itirafıyla gündem oldu

12:00 Belçim Bilgin sevgilisiyle el ele görüntülendi Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. İkili, el ele mutluluk pozu verdi

07:32 Dört bir yanımız bahar bahçe Baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden çiçek açıp canlanırken, mağazaları da rengarenk çiçekli elbiseler, etekler, pantolonlar, bluzlar, gömlekler basıyor.

12:57 Beymen, Activewear Kapsül Koleksiyonu'nu tüketiciye sundu Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, performans ve konfora odaklı Activewear Kapsül Koleksiyonu ile günün her anına uygun sportif seçenekler sunuyor.

16:23 Beymen yeni sezonu İstanbul Boğazı'nda karşıladı Beymen, 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonlarını İstanbul Boğazı'nın manzarası eşliğinde gerçekleştirdiği özel dijital sezon sunumu ile tanıttı.

13:25 Beymen Grup bünyesindeki Ay Marka Genel Müdürlüğü'ne Barış Tezmen getirildi Beymen Grup çatısı altında faaliyet gösteren Ay Marka'nın yeni genel müdürü Barış Tezmen oldu.

10:41 Beymen Grup'tan sanat ve modayı buluşturan Planet B Studios yatırımı Beymen Grup, modern ve fonksiyonel bakış açısıyla tasarlanan ve en ileri teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmış Planet B Studios yatırımını devreye aldı.

09:56 Buket Aydın'dan AVM kombini Haber Global'a transfer olan Buket Aydın, kombiniyle dikkat çekti. İşte detaylar

07:31 Sporda, gecede, gündelik stilde sweatshirt'ler her yerde Kazak kadar kalın olmadığı için mevsim geçişlerinde de sıklıkla tercih edilen sweatshirt'ler, hem spor hem şık giysilerle çok yakışıyor.

07:48 Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum'a döndü Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid'e yakalandığını açıklamıştı.

11:03 BEYMEN Club 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu doğa dostu ürünleriyle öne çıkıyor BEYMEN Club, 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda geri dönüştürülmüş ve organik materyallerden çevre dostu süreçlerle üretilen sürdürülebilir tasarımlar ile daha iyi bir dünya için doğa dostu seçenekler sunuyor.