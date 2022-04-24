İki Güzel Oyuncu Yeni Proje Bekliyor! - Son Dakika
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İki Güzel Oyuncu Yeni Proje Bekliyor!

24.04.2022 11:34
İki Güzel Oyuncu Yeni Proje Bekliyor!

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Kaya, önceki gün yakın arkadaşı oyuncu Selin Şekerci ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Hazal Kaya ve Selin Şekerci'nin ilk durağı Cantinery oldu. Burada yemek yiyen ve keyifli zaman geçiren iki dost, daha sonra Beymen'e girerken görüntülendi.

ŞU AN GÖRÜŞME HALİNDEYİM

Yeni proje görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Hazal Kaya "Yeni bir proje olunca zaten ilk sizin haberiniz oluyor. Şu an görüşme halindeydim ve her şey yolunda." dedi.

Muhabirlerin Selin Şekerci'ye çalışmalarına sorması üzerine Şekerci "Arkadaşımın söylediklerinin aynısını söylüyorum. Şu an için bir şey yok" dedi. Neşeli halleri gözlerden kaçmayan ikili, muhabirlere teşekkür ederek alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

İki Güzel Oyuncu Yeni Proje Bekliyor!
İki Güzel Oyuncu Yeni Proje Bekliyor!

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Cansu Tosun ve Oğlu Marsel'in Eğlence Günü Cansu Tosun ve Oğlu Marsel'in Eğlence Günü Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada

Selin Şekerci, Hazal Kaya, alışveriş, Beymen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İki Güzel Oyuncu Yeni Proje Bekliyor! - Son Dakika


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