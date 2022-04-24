İki Güzel Oyuncu Yeni Proje Bekliyor! - Son Dakika

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Hazal Kaya ve Selin Şekerci'nin ilk durağı Cantinery oldu. Burada yemek yiyen ve keyifli zaman geçiren iki dost, daha sonra Beymen'e girerken görüntülendi.

ŞU AN GÖRÜŞME HALİNDEYİM

Yeni proje görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Hazal Kaya "Yeni bir proje olunca zaten ilk sizin haberiniz oluyor. Şu an görüşme halindeydim ve her şey yolunda." dedi.

Muhabirlerin Selin Şekerci'ye çalışmalarına sorması üzerine Şekerci "Arkadaşımın söylediklerinin aynısını söylüyorum. Şu an için bir şey yok" dedi. Neşeli halleri gözlerden kaçmayan ikili, muhabirlere teşekkür ederek alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.