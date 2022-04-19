Beymen Club'dan "renk dopingli" 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu - Son Dakika
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Beymen Club'dan "renk dopingli" 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu

19.04.2022 10:45
Beymen Club'dan "renk dopingli" 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu

Beymen Club, pastel tonlardaki "Summer Powder" teması ile yaz sezonuna pozitif enerji katıyor.

Beymen Club, pastel tonlardaki "Summer Powder" teması ile yaz sezonuna pozitif enerji katıyor.

Beymen Club açıklamasına göre, marka, yol arkadaşları Büşra Develi ve Birkan Sokullu ile sıcak yaz günlerinin her anını doyasıya yaşamak isteyen herkesi sonsuz bir yaz yolculuğuna davet ediyor.

Sorbe renklerdeki blazer ve pantolonlar, gün batımı tonlarındaki triko takımlar, degrade oyunlarla desteklenen trikolar, romantik pilelerle zenginleşen elbise ve bluzlar, fırça desenli sweatshirtler 2022 İlkbahar-Yaz sezonunda Beymen Club kadının iddialı ve feminen stilini tamamlıyor.

Beymen Club 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, yazı sonsuza dek yaşamak isteyenlere dinamik, cesur, konforlu, daha iyi bir dünya için doğaya saygılı seçenekler sunuyor.

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Büşra Develi, İlkbahar, Enerji, Beymen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beymen Club'dan 'renk dopingli' 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beymen Club'dan "renk dopingli" 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu - Son Dakika
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