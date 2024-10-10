Beymen İstinyePark Yenilendi - Son Dakika
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Ekonomi

Beymen İstinyePark Yenilendi

Beymen İstinyePark Yenilendi

Beymen İstinyePark, yeni tasarımıyla alışveriş ve sanatı bir araya getiriyor.

10.10.2024 18:16
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Beymen'in, İstanbul'un alışveriş noktalarından İstinyePark mağazası, Londra merkezli Universal Design Studio işbirliğiyle yenilendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin mimari, sanatsal ve doğal zenginliklerini yansıtan tasarımıyla yeni bir görünüme kavuşan mağaza, mimar Carlo Scarpa'nın simge desenlerinden esinlenen terrazzo zemini, Begüm Cana Özgür'ün modern zanaat anlayışıyla Beymen için özel olarak tasarladığı dokuma halıları ve İstanbul Boğazı'ndan ilham alan yarı opak cam dış cephesiyle de dikkati çekiyor.

Teknik işçiliğin ötesine geçerek, zanaatla kesişen özel uygulamaların yer aldığı yeni tasarımda, ahşap oyma dokular, metal üzeri özel boyama yüzeyler ve Türkiye'nin zengin mermer seçkisinden doğal taş kullanımları da öne çıkıyor.

Beymen İstinyePark İstanbul, etkileyici tasarımına eşlik eden sanatçıların eserleriyle de moda ve sanatın yaratıcı evrenini bir araya getiriyor. Çağdaş Türk heykel sanatının öncü isimlerinden Koray Arış ve heykel sanatçısı Ali Şentürk, geleneksel sanat tekniklerini teknolojiyle buluşturan sanatçı Adrian Altıntaş, çok yönlü üretimleriyle tanınan sanatçı Lal Batman'ın eserleri Beymen İstinyePark'ı sanatla bütünleştiriyor.

Ayrıca zamansızlığı odağına aldığı eserleriyle son dönemde adından söz ettiren heykel sanatçısı Marion Verboom, ressam Claire Chesnier, disiplinlerarası eserleriyle öne çıkan sanatçı Pablo Davilo'nun eserleri de Beymen İstinyePark'ı küresel sanat dünyası temsilcilerinin eserleriyle buluşturuyor ve mağazayı bir sanat galerisine dönüştürüyor.

Alışveriş deneyimi daha büyük metrekareye yayılırken, küresel marka seçkisi güçlendi

Yenilenme sürecinde 892 metrekare büyüyerek toplam 6 bin 247 metrekare alana ulaşan Beymen İstinyePark İstanbul, genişleyen yeni küresel marka seçkisiyle özel bir alışveriş deneyimi sunuyor. Ayrıca Beymen İstinyePark, geçirdiği renovasyonun ardından yeni bir kozmetik alanına da kavuştu.

Büyüyen kozmetik alanı cilt bakımı, saç bakımı ve makyaj kategorilerini de kapsayacak şekilde genişledi. Mağazanın çanta reyonu ise, yüksek tavanlarla ferah, soft renklerle dingin bir atmosfer sunarken, geniş bir marka seçkisiyle misafirlerini buluşturuyor.

Birinci katta konumlanan kadın ayakkabı reyonu ise geniş ürün gamıyla iddiasını güçlendiriyor. Artan marka sayısıyla erkek ayakkabı ve aksesuar grupları da konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Ayrıca iç mimar Mehmet Sezai Yücebaşoğlu'nun imzasını taşıyan iki yeni Beymen Prive VIP Oda ile de üst düzey bir konfor ve lüks deneyim eşliğinde Kişisel Stil Danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

Beymen İstinyePark mağazasının yenilenen tasarımını kutlamak üzere Beymen Group Üst yöneticisi (CEO) Elif Çapçı ev sahipliğinde düzenlenen davet Beymen dostlarını buluşturdu. Karsu'nun Beymen İstinyePark'ta gerçekleşen konserinin ardından, gece ünlü DJ Valeron'un müziğiyle devam etti.

Kaynak: AA

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