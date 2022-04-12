Beymen'in yeni amiral mağazası Beymen Galataport açıldı - Son Dakika

Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, "Beymen Galataport ile deneyim odaklı bütünsel lüks anlayışını daha da yüksek bir seviyeye taşıyoruz. 2022'de yatırımlarımızla lüks moda pazarındaki lider konumumuzu daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, ödüllü İngiliz mimari ofisi Universal Design Studio tarafından projelendirilen ve 60 milyon TL'yi aşan yatırımla hayata geçen, Boğaz'a ve Tarihi Yarımada'ya bakan konumunda moda ve sanatın yaratıcı evrenlerini bir araya getirmeyi amaçlayan Beymen Galataport açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Group CEO'su Elif Çapçı, uzun zamandır hem İstanbulluların hem de Beymen ailesinin heyecanla beklediği Galataport'un, sanatın merkezi Karaköy'ün kalbinde, tarihi yarımadaya bakan Boğaz'a sıfır konumuyla sürecin en başından bu yana kendilerini heyecanlandıran bir proje olduğunu aktardı.

Beymen Galataport'u yeni amiral mağazaları olarak nitelendiren Çapçı, şunları kaydetti:

"Beymen Galataport ile deneyim odaklı bütünsel lüks anlayışını daha da yüksek bir seviyeye taşıyoruz. Beymen Galataport'un mimarisi, moda ve sanat seçkisi ile sergileme alanlarını çalışırken, ilham veren güçlü ve yenilikçi bir konsept yaratma gayesiyle yola çıktık. Bu bağlamda farklı yaratıcı disiplinleri bir araya getiren Beymen Galataport, çağdaş sanat ve geleneksel Türk sanatlarının modern yorumlarından oluşan Beymen Group Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun yeni eserleri, ayrıcalıklı marka-ürün seçkisi ve semtin kültürel değerlerini yansıtan kimliğiyle Beymen'in deneyim odaklı bütünsel lüks anlayışını daha da yüksek bir seviyeye taşıyor.

Yakın zamanda mağazanın teras katında hizmete girecek yeni restoranımız ise eşsiz İstanbul manzarası ile özel sunum ve gastronomi anlayışının yanı sıra ünlü İspanyol mimar Lazaro Rosa-Violán tarafından tasarlanan mimari konseptiyle, şehrin en gözde buluşma noktalarından biri olarak Beymen Galataport'ta lüks alışverişin ötesinde bir yaşam biçimi sunacak."

"2022'de yatırımlarımızla lüks moda pazarındaki lider konumumuzu daha da güçlendireceğiz"

Çapçı, 2022 yılı boyunca yeni mağaza açılışları ve mevcut mağazalardaki büyüme ve yenileme çalışmaları ve yatırımlarla, Beymen'in lüks moda pazarındaki lider konumunu güçlendireceklerini bildirdi.

Yıla en büyük mağazaları Beymen Zorlu Center'ın büyüme projesiyle başladıklarını hatırlatan Çapçı, "Önümüzdeki sene 10. yılını kutlayacak olan Türkiye'nin en büyük moda mağazası Beymen Zorlu Center'ı yüzde 20 büyüterek bu kimliğini daha da pekiştirdik. 60 milyon TL'yi aşan yatırımla hayata geçen yeni amiral mağazamız Beymen Galataport ise bu yılki en önemli yatırımlarımızdan bir diğeri. Sırada Dolce & Gabbana Yalıkavak Marina ve Brunello Cucinelli Bodrum Mandarin açılışlarımız var. Bunun yanı sıra çok sayıda mağazamızda renovasyon çalışmaları devam edecek." bilgisini verdi.

Farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri Beymen Galataport'ta bir araya geliyor

Verilen bilgiye göre, Beymen Galataport, Karaköy'ün tarihi ve kültürel katmanlarını yansıtan mimarisinden ve sanatsal ruhundan ilhamla yalın ve kontrast anlatımlara, günümüz iç mekan tasarımlarında sık rastlanmayan geleneksel Türk sanatlarının modern yorumlarına ev sahipliği yapıyor.

Beymen'in ilham veren, zamanın ruhunu yansıtan yenilikçi mağazacılık anlayışıyla farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri Beymen Galataport'ta bir araya geliyor.

Mobilyalarda kontrastlarla zenginleşen konsept paralelinde modern klasiklerden Eileen Gray, Isamu Noguchi, Verner Panton gibi tasarımcıların yanı sıra, Patricia Urquiola, Antonio Citterio ve Jaime Hayon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin kreasyonları Beymen Galataport'ta bir arada konumlanıyor.

Beymen Galataport, dört kata yayılan 3 bin metrekarelik alanında çok sayıda markayı tüketiciyle buluşturuyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Beymen, yeni amiral mağazası Beymen Galataport ile bütünsel lüks anlayışını bir başka seviyeye taşıyor.

Batı sentezini odağına alan mimari konseptiyle fark yaratmayı amaçlayan, yerli-yabancı global sanatçıların eserleri, modern klasikler ile günümüz trendlerini bir araya getiren tasarım mobilyalar ve ayrıcalıklı ürün seçkisiyle yaratıcı disiplinlerin buluşma noktası Beymen Galataport, dört kata yayılan 3 bin metrekarelik alanında çok sayıda markayı Beymen dostlarıyla buluşturuyor.

Şehrin sanat merkezi Karaköy'ün yenilikçi, dinamik karakterini ve kültürel değerlerini yansıtan Beymen Galataport, çağdaş bakış açısıyla geleneksel Ebru sanatını uluslararası platforma taşıyan ünlü sanatçı Garip Ay ile yapılan özel iş birliğiyle açılıyor.

Garip Ay'ın, ilhamını Boğaz sularından alan Ebru renk geçişleri ve minyatür tekniğiyle Beymen Galataport'u resmettiği eseri, açılış duyurularının kalbinde yer alırken, sanatçının açılışa özel tasarladığı interaktif deneyim odası, Beymen Galataport'un sanat iddiasını ortaya koyan, ilham veren deneyim odaklı mağazacılık anlayışını yansıtıyor.

Ecem Dilan Köse & Fırat Engin, Göksu Gül, Hasan Deniz, Ramazan Can, Sarp Kerem Yavuz ve Tom Fellows'un resim, video art, fotoğraf, enstalasyon gibi farklı formatlardan çağdaş sanat eserleri, Beymen Group Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun en yeni parçaları olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Fırat Neziroğlu, Garip Ay, Gül Okten x İznik Vakfı, Yadigar Ataklı ve Murat Palta'nın dokuma, ebru, çini, vitray ve minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarını modern yorumladıkları eserleri, ayrıcalıklı Beymen deneyiminin bir parçası olarak Beymen Galataport'ta sergileniyor.

B1 katında Beymen Prive Kişisel Stil Danışmanlığı servisine ayrılan VIP oda yer alıyor

Mağazanın giriş katında, kadın çanta, ayakkabı, mücevher, parfüm, erkek çanta, sneaker ve teknoloji kategorileri bulunuyor. Beymen Galataport'un giriş katı, çok yakında keyifli molalara ev sahipliği yapacak kafe ile tamamlanacak.

Birinci katta, kadın hazır giyim ve aksesuar kategorileri, ikinci katta erkek hazır giyim, aksesuar ve ayakkabı kategorileri, B1 katında Beymen Prive Kişisel Stil Danışmanlığı servisine ayrılan VIP oda yer alıyor.

İstanbul manzarasına bakan teras katı ise önümüzdeki aylarda açılması planlanan restoranı ağırlayacak.