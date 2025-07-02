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Kültür Sanat

BEYMEN'in Belgeseli THY'de!

BEYMEN\'in Belgeseli THY\'de!
02.07.2025 09:39
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BEYMEN'in 'Golden Opulence' belgeseli, THY uçaklarında yayınlanmaya başladı.

BEYMEN'in 'Golden Opulence, Lüksün İzinde: 500 Years of Luxury' belgeseli Türk Hava Yolları'nın Planet Uçak İçi Eğlence Platformunda yayınlandı.

Golden Opulence belgeseli, Anadolu'nun kültür mirasına, doğu ve batı arasındaki etkileşimine ışık tutarken, Türkiye'de lüks mirasının derinliğini, Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan etki gücünü; moda, kültür sanat, mimari, gastronomi gibi farklı perspektiflerden izleyicilerle buluşturuyor. DEPOfilm yapımı olan belgeselin çekimlerinin 4 ülkede, 12 şehir ve 36 farklı lokasyonda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Belgeselde; Victoria Beckham, Olivier Rousteing, Pierpaolo Piccioli, Erdem Moralıoğlu, Alfonso Dolce, Marco de Vincenzo, Edgardo Osorio, Antonio de Matteis, Brunello Cucinelli, Barnaba Fornasetti, Sevan Bıçakçı, Özgür Masur, Ayşe ve Ece Ege, Ece Şirin, Bünyamin Aydın gibi moda dünyası temsilcilerinin yanı sıra Caroline Koç, Serdar Gülgün, Prof. Hülya Tezcan, Erol Sağmanlı, Levon Bağış, Karsu, Tuba Büyüküstün, Maksut Aşkar, Murat Palta, Ahmet San, Derya Bengi, Nilay Örnek, Özge Samancı ve Oya Başkaya'nın da aralarında olduğu 45 isimle söyleşiler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda İngiliz yönetmen Khadifa Wong'un oturduğu Lüksün İzinde: Anadolu'da 500 Yıllık Bir Yolculuk belgeseli tüm THY uçuşlarında Planet Uçak İçi Eğlence Platformundan izlenebiliyor.

Belgesel hakkında yapılan yorumlar ise şöyle oldu:

Mücevher Ustası Sevan Bıçakçı: "Doğulu muyuz, Batılı mıyız noktasında hep bu sorular kendimize sorduğumuz sorular. ve ne mutlu ki sokağın sağ tarafında 2027'yi yaşarken, sol tarafında 1800'lerden kalma harika bir duvarla karşılaşıyor olmak seni sorgulatıyor."

Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün: "Osmanlılar, kozmopolit terimi icat edilmeden önce de kozmopolitti. Özellikle İstanbul dünyanın en emperyal şehirlerinden biri. Roma İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur, sonra Bizans İmparatorluğu'nun, sonra da Osmanlı İmparatorluğu'nun."

Dice Kayek'in kurucuları ve Kreatif Direktörleri Ayşe Ege ve Ece Ege: "Mirasımızdan ilham alıyoruz. Özellikle mimariden, İstanbul'un lezzetlerinden, geleneklerden, moderniteden, çiçeklerden... Ters laleyi bir elbiseye dönüştürdüğümüz bir koleksiyonda İstanbul'un tüm bu ilgniç zıt ama uyum içinde yaşayan şeylerini bulabilirsiniz."

Edgardo Osorio – Aquazzura Kurucusu ve Kreatif Direktörü: "Farklı kültürler mimaride, insanların evlerinde, yemeklerde bir araya geliyor. Bu ülkeyi bu kadar zengin kılan da bu."

Olivier Rousteing – Balmain Kreatif Direktörü: "Türkiye'nin etkileyici bir tarihi var. O kadar çok etkileyici detay var ki, nereden ilham alacağınızı şaşırıyorsunuz."

ERDEM markasının kurucusu ve kreatif direktörü Erdem Moralıoğlu: "İstanbul'da sokakta yürürken ya da bir pazarda, nerede olursanız olun, bana her zaman harika gelen bir renk ve parlaklık hissi var."

Etro Kreatif Direktörü Marco de Vincenzo: "Türkiye'deki ilk deneyimimi hangi kumaşın temsil edebileceğini düşünüyordum ve aklıma İstanbul Boğazı geldi. Boğazın gün batımındaki harika ışığı ve yansımaları."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat BEYMEN'in Belgeseli THY'de! - Son Dakika

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