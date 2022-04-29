Beymen deneyimi metaverse evrenine taşındı - Son Dakika

Beymen, 2022 baharında Beymen deneyimini metaverse evrenine taşıyor.

Şirket açıklamasına göre, 2022 ilkbahar/yaz kampanyası BeymenVerse ile metaverse dünyasının kapılarını aralayan Beymen, modaseverleri keşfedilmemiş deneyimlere, yeni bir evrene davet ediyor.

Beymen, moda meta-influencer'ı Bella ile Decentraland'de yerini aldı. Dolce & Gabbana ve Etro'nun da aralarında yer aldığı ünlü modaevlerinin katılımıyla mart ayında dünyanın ilk dijital moda haftasına ev sahipliği yapan metaverse platformu Decentraland için yaratılan Bella, platforma giren ilk Türk markası Beymen'in sezon seçkisini metaverse evrenine taşıyor.

Mayıs ayında Beymen Outdoor'u önünde gerçekleşecek interaktif Fashion Talk etkinliğinde Bella, sezon modasına dair önerilerini paylaşacak ve modaseverlerin sorularını yanıtlayacak. Ayrıca, Beymen Instagram hesabında her hafta, Bella'nın favorisi ilkbahar/yaz trendlerine ve farklı okazyonlara göre kurgulanan Bella's Picks kombinasyonlarıyla takipçiler Bella'nın seçimlerini keşfederken "story"lerde oylama ile stiline yön verebilecek.

Bella ile tanışmak isteyenler Beymen'in Instagram hesabından paylaşılacak ipuçlarıyla Decentraland'de Bella'yı bularak ona özel üretilen NFT koleksiyonuna sahip olabilecek.

Moda meta-influencer'ı Bella'dan stil önerileri almak, sezon trendlerini ve modanın yeni destinasyonu metaverseyi keşfetmek için Decentraland'deki "BeymenVerse Tower -24 1" ziyaret edilebiliyor.