İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor - Son Dakika
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İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor

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TikTok'ta canlı yayın açarak önce çocuğunu öldüreceğini, ardından intihar edeceğini söyleyen kadının kan donduran sözleri üzerine sosyal medya kullanıcıları "Bu bir ihbardır" diyerek Emniyet ve Bakanlığı göreve çağırdı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın açan bir kadının sarf ettiği sözler kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Yayında önce kendi çocuğunu, ardından da yaşamına son vereceğini ifade eden kadının görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bu bir ihbardır" başlığıyla dalga dalga yayıldı.

"LÜTFEN GEREKENİ YAPIN" ÇAĞRISI

Kan donduran açıklamaların yer aldığı videoyu izleyen binlerce vatandaş, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi hesaplarını etiketleyerek "Lütfen gerekeni yapın" çağrısında bulundu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından yetkililerin harekete geçmesi talep edildi.

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