Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama - Son Dakika
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Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama

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Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya\'dan yeni açıklama
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Yüzbinlerce insanın mağdur olduğu fon vurgununa adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya, ana parası dışındaki 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettiğini açıkladı. Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile bağlantılı olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Kaya, Ulutaş ile hiçbir ilgisi veya referansı bulunmadığını belirtti.

Adı fon soruşturmasında geçen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya,  gazeteci Nagehan Alçı’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BEN YALNIZCA ANA PARAMI ALDIM"

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası sessizliğini bozan Kaya, süreçle ilgili ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını belirtti. Soruşturmaya konu olan paraya ilişkin detayları paylaşan Kaya, "Çok fazla bilgi kirliliği var. Ana param hariç geri kalan 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettim. Ben yalnızca ana paramı aldım, geri kalanını olduğu gibi iade ettim" ifadelerini kullandı.

Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
Yusuf Ulutaş'ın evinden çıkan paralar...  

"YUSUF ULUTAŞ İLE BİR İLGİM YOK"

Rüşvet soruşturması kapsamında evinde milyon dolarlar ele geçirilen ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Kaya, suçlamaları reddetti. Ulutaş ile herhangi bir bağının bulunmadığını vurgulayan Kaya, "Benimle hiçbir ilgisi yok. Benim dönemimde herhangi bir referansım olmadı. Benden sonra bakanlığa girdiyse bununla ilgili de bilgim yok" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YARGI ÖNÜNDE HESAP SORULACAK

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen parti grubundaki konuşmasında fon sürecine ilişkin çalışmalara değindi. Erdoğan, konuşmasında "Fon Koordinasyon Kurulumuz ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor, alınan kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip inşallah ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak. İkinci aşamada, hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak, kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulması yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

SÖZLERİN HEDEFİNDE FATMA BETÜL SAYAN KAYA MI VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak haksız kazanç sağlayanlardan yargı önünde hesap sorulacak" şeklindeki çıkışı kulisleri hareketlendirdi. Bu sözlerin; Fatma Betül Sayan Kaya'yı işaret ettiği değerlendirmeleri yapıldı.

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Fatma Betül Sayan KayaEsenyurtPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Serdengeçti Serdengeçti:
    ana parayı nerden buldun ? 13 0 Yanıtla
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Kol kırılır yen içinde kalır deniyor. Bakalım ne olacak 10 0 Yanıtla
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Senin gibileri içeride görmek istiyoruz 9 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    o zaman simdi kuyumcu soysam. yakalanmazsam benim. yakalanirsam Geri iade etsem tutuklanmasam oluyor mu ? suc bunlarda degil bunlari anasi babasi gibi saavunanlarda. kil olmayi tercih edenlerde suc 6 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    hiçbir şey olmıyacak buna 5 0 Yanıtla
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