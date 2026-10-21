Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu

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Berat Albayrak\'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarında Albayrak’ın adını kullanmasına tepki gösterdi. Albayrak’ın soruşturmaya konu eylemlerle hiçbir ilgisi bulunmadığını savunan Göktaş, işlemlerin 2024-2026 dönemine ait olduğunu belirtti. Göktaş, Albayrak’ın adını kötü niyetle kullananlar hakkında dava açacaklarını açıkladı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda Albayrak’ın adının geçmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Göktaş, Öztrak ve Özlale’nin beyanlarını “dezenformasyon niteliğinde” olarak nitelendirdi.

“DEZENFORMASYON NİTELİĞİNDEKİ ASILSIZ BEYANLAR”

Göktaş açıklamasında, " Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’ın 19 Ekim’de TBMM’de ve X hesabından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin iddialara yer verdiğini belirten Göktaş, konunun bu iddialarla bağlantı kurulmadan “128 milyar dolar yalanına” ve Albayrak’a getirildiğini öne sürdü. Göktaş, “skandalın göbeğindeki isimler”, “vurguncular” ve “turpun büyüğü” gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla ilgisi olmayan müvekkilinin adının “safsata niteliğinde bir bağlamla” yerleştirildiğini savundu.

"YAPAY ZEKAYA TABLOLAR HAZIRLATIYORLAR"

Sızdırılan bilgilerle yapay zekaya tablolar hazırlatılıp sosyal medyada paylaşıldığını ileri süren Göktaş, şunları kaydetti:

“Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekaya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, ‘Berat Albayrak’ı da zorla oraya yerleştir’ talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır.”

BAKANLIK DÖNEMİNE İLİŞKİN RAKAMLAR

Albayrak’ın 24 yıllık AK Parti iktidarının yalnızca 2 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan Göktaş, bu dönemde tek haneli faiz ile tek haneli enflasyon dengesinin kurulduğunu, pozitif büyüme sağlandığını ve cari fazla verildiğini savundu. Göktaş, pandemiye ve finansal saldırılara rağmen Merkez Bankası rezervlerinin 85,2 milyar dolar seviyesinde korunduğunu, yurt dışındaki 350 ton altının Türkiye’ye getirildiğini ve altın rezervinin 719 tona yükseltildiğini ileri sürdü.

“128 MİLYAR DOLAR” İDDİASINA AYM KARARI HATIRLATMASI

Öztrak’ın bugünkü eleştirilerinin o dönemde de yapıldığını belirten Göktaş, “128 milyar dolar” iddiası nedeniyle CHP aleyhine tazminata hükmedildiğini ve kararın 20 Mayıs 2026 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla kesinleştiğini hatırlattı. Göktaş, bu iddiayı “siyasi tarihin en büyük iftirası” olarak nitelendirdi.

“FON SORUŞTURMASIYLA HİÇBİR İLİŞKİSİ YOK”

Göktaş, fon soruşturmasına konu eylemlerle Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmadığını vurguladı. Söz konusu işlemlerin 2024-2026 dönemine ait olduğunu belirten Göktaş, Albayrak’ın 2020'de görevinden ayrılmasının üzerinden 6 yıl geçtiğini ve bu sürede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini 3 farklı ismin üstlendiğini kaydetti. Göktaş, “Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi’ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir” iddiasında bulundu.

“HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDEN HERKES CEZALANDIRILMALI”

Albayrak’ın 2020'de “at izinin it izine karıştığını, hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığını” belirterek aktif siyaseti bıraktığını hatırlatan Göktaş, Albayrak’ın fon soruşturmasında ihmali bulunan kamu görevlileri dahil, haksız kazanç elde eden ve vatandaşları mağdur eden herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği görüşünde olduğunu aktardı.

17-25 ARALIK BENZETMESİ

Açıklamada, 17-25 Aralık sürecinde devreye giren “uluslararası aklın” benzer yöntemlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almak istediği de öne sürüldü. Göktaş, “O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır” dedi.

“DAVA AÇACAĞIZ”

Göktaş açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Netice itibarıyla Sayın Berat Albayrak’ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) raporları ve yazılı başvurular üzerine sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarına ilişkin iddialar inceleniyor. Bugün 31 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Soruşturma sürecinde Türkiye Sigorta Genel Müdürü ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’ın istifası kamuoyuna yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, benzer krizlerin yaşanmaması için sermaye piyasalarına yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme yapılacağını açıkladı. Meclis’te ise Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi görüşülüyor.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 16 Ekim’de yaptığı açıklamada Çakmak’ın istifasının daha geniş bir ilişki ağının yalnızca bir parçası olduğunu savunmuştu. Özlale, açıklamasında Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’a da değinerek “Sayın Berat Albayrak tezini Erişah Arıcan ile yazmış” ifadesini kullanmış ve bu çevrenin Albayrak dönemiyle bağlantılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini öne sürmüştü. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da 19 Ekim’de TBMM’de yaptığı basın toplantısında fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

“128 milyar dolar” tartışması ise Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu 2018-2020 döneminde Merkez Bankası rezervlerinin kullanımına ilişkin CHP’nin dile getirdiği iddialara dayanıyor. Albayrak’ın açtığı tazminat davasında CHP aleyhine manevi tazminata hükmedilmişti. Anayasa Mahkemesi de 20 Mayıs 2026'da CHP’nin bireysel başvurusunu reddederek kararda hak ihlali bulunmadığına karar vermişti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    Başka yaptığınız bile yok zaten, hırsız foncularla ilgili tek kelime yok ama, 3 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Faik efendi seninde tek derdin koltuk özgürü partinin önüne koyanlardan birisisin 2 0 Yanıtla
  • ihsan ramazan erdoğ ihsan ramazan erdoğ:
    yiğide öldür ama hakkını ver bu adam krediyi 0,67 yapmasaydı ev alamıyorduk.. en son bu adam yaptı indirimi.. kredi indirimini fakat yapılanlar ordata bir iyiliiiği o oldu benim bildiğim. 0 0 Yanıtla
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