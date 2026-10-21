Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11\'de: Galatasaray kadrosu belli

Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Lille deplasmanına çıkacak ilk 11'i açıklandı; kalede Uğurcan, forvette Osimhen yer alıyor, Barış ve Yunus da sahada. Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak, maçı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 19.45'TE
Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
İLK 11'LER
Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Diaoune, Haraldsson.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.
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