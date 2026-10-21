Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11\'de: Galatasaray kadrosu belli

Veysel null:

Lille şimdi yandı mı yanmadı mı kadroya göre değil, mücadele azmi ve ruhu olup olmamasına bağlı... Umarım GS kendine gelmiştir. geçen sene Ajax ı Liverpool u yendiğini unutmasın son zamanlardaki formsuzluğu unutun, GS Türkiye nin en iyi takımıdır, kancayı Avrupa takımlarına takabilecek kudrettedir. Başarılar diliyorum...