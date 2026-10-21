Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli - Son Dakika
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Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli

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Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11\'de: Galatasaray kadrosu belli
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Lille deplasmanına çıkacak ilk 11'i açıklandı; kalede Uğurcan, forvette Osimhen yer alıyor, Barış ve Yunus da sahada. Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak, maçı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 19.45'TE

Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

İLK 11'LER

Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Diaoune, Haraldsson.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.

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UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolFransaLilleSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Veysel null Veysel null:
    Lille şimdi yandı mı yanmadı mı kadroya göre değil, mücadele azmi ve ruhu olup olmamasına bağlı... Umarım GS kendine gelmiştir. geçen sene Ajax ı Liverpool u yendiğini unutmasın son zamanlardaki formsuzluğu unutun, GS Türkiye nin en iyi takımıdır, kancayı Avrupa takımlarına takabilecek kudrettedir. Başarılar diliyorum... 9 1 Yanıtla
  • Cengiz Kesici Cengiz Kesici:
    İŞTE BEKLEDİĞİM 11 BUYDU . LİLLE Yİ YENERSE BU KADRO YENER DAHASI HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ. 2 1 Yanıtla
  • ERDİNÇ YAŞAR ERDİNÇ YAŞAR:
    girud 2 gol atar 1 2 Yanıtla
  • Uğur Demir Uğur Demir:
    ulan Okan sen saneyi bitirdin ya 0 3 Yanıtla
  • Fethi Tilki Fethi Tilki:
    başarılar lille 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli - Son Dakika
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