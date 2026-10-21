Azerbaycan 31 Türk\'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var

Azerbaycan makamlarının 21 Ekim 2026 tarihli ve 406/26 sayılı olduğu belirtilen açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişi ülkeye giriş yasağı kapsamına alındı. Söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilirken, kararın gerekçesi olarak sosyal medya ve internet platformlarında yapılan çeşitli açıklamalar gösterildi.

Giriş yasağı listesinde siyaset, medya, akademi ve dinî çevrelerden tanınan isimlerin bulunması dikkat çekti.

FATİH ERBAKAN, GERCERLİOĞLU VE AHMET ÇAKAR DA LİSTEDE

Paylaşılan listede Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş yer aldı.

Eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazarlar Yusuf Kaplan ile İsmail Kılıçarslan ve eski hakem, spor yorumcusu Ahmet Çakar da ülkeye girişinin yasaklandığı belirtilen isimler arasında gösterildi.

GEREKÇE OLARAK EGEMENLİK VE MİLLİ GÜVENLİK GÖSTERİLDİ

Azerbaycan makamlarına atfedilen açıklamada, kararın ülkenin egemenliği, milli güvenliği ve anayasal düzeninin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Listede yer alan kişilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden Azerbaycan'ın egemenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan ifadeler kullandıkları ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca yönetimin zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar yapılması, dinî radikalizm temelinde şiddetin teşvik edilmesi ve dinî nefret ile düşmanlığın körüklenmesi gibi iddialar da kararın gerekçeleri arasında sıralandı.

Ancak söz konusu iddiaların listedeki kişilerin hangilerine, hangi açıklama veya eylemleri nedeniyle yöneltildiğine ilişkin kişi bazında somut örnekler paylaşılmadı.

AZERBAYCAN'A GİRİŞİ YASAKLANAN 31 TÜRK VATANDAŞI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu listede şu isimler yer aldı:

1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi

2. Cem Özyurt – Blog yazarı

3. Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı

4. Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri

5. Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar

6. Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi

7. Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist

8. Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim

9. Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar

10. Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog

11. Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)

12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı

14. Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi

15. Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi

16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu

17. Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, eski Ayasofya imamı

18. Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi

19. Mert Armağan – Gazeteci

20. Yaşar Yavuz – Gazeteci

21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar

22. Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci

23. Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi

24. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi

25. Halil Atakan Ay – İlahiyatçı

26. İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı

27. Murat Şahin – Akit TV program sunucusu

28. İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu

29. Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu

30. Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı

31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili

AZERBAYCAN'DAN YENİ TEDBİR MESAJI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin egemenliğine ve güvenliğine yönelik olduğunu değerlendirdiği açıklamalar ile düşmanlığı körüklediğini ileri sürdüğü faaliyetlere karşı tedbir almaya devam edeceğini bildirdi.

Karar, Azerbaycan basınında da geniş yer bulurken, 31 Türk vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığı bilgisi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberlerle doğrulandı.