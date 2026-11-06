Estetik ameliyat sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı, radyolog eşi ihmal olduğunu öne sürdü - Son Dakika
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Estetik ameliyat sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı, radyolog eşi ihmal olduğunu öne sürdü

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Estetik ameliyat sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı, radyolog eşi ihmal olduğunu öne sürdü
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1 yorum

Yüz gerdirme operasyonunun ardından kalbi duran ve birkaç gün yoğun bakımda kalan 60 yaşındaki Dr. Emine Yılmaz için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Radyoloji uzmanı olan eşi Dr. Turgut Yılmaz, yaklaşık 11 saat süren operasyonda pıhtılaşmayı önleyici ilaç başlanmadığını düşündüğünü söyleyerek ailenin hukuki süreci başlattığını açıkladı.

CENAZESİ PINARBAŞI MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren evli, 2 çocuk annesi Dr. Emine Yılmaz (60) için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, çocukları Yağmur Yılmaz, Bartu Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Emine Yılmaz'ın cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

RADYOLOG EŞİ YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Olayla ilgili konuşan eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Plastik estetik operasyon sonrasında Derin Ven Tromboz'a (DVT) bağlı kardiyak arrest gelişti. Birkaç gün yoğun bakımdan sonra vefat etti. Radyoloji uzmanıyım. Ameliyatın uzun sürdüğünü ve kan sulandırıcı ilaç başlanmadığını düşünüyorum. Yasal süreç başlattık, takipçisi olacağız" dedi.

11 SAATLİK AMELİYATTA İHMAL İDDİASI

Dr. Yılmaz, "Şöyle bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü. Böyle uzun süreli ameliyatlarda 'Kleksan' dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cerrah olmasam da bu sürecin toplardamar pıhtılaşmasına sebep olduğu kanaatindeyim. Çok üzüntülüyüm. Söyleyebilecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA
Turgut YılmazEmine YılmazSağlıkGüncelİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    60 yaşında da niye ameliyat olursunuz ki anlamadım 0 0 Yanıtla
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