Beymen Club'dan doğa dostu sonbahar/kış koleksiyonu

Beymen Club, 2022-2023 sonbahar/kış sezonunda sokak sanatının renkli dünyasından ve yaratıcılığından ilham alan yeni doku ve renkleri ile casual giyime farklı bir yorum katıyor.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, modern erkeğin iddialı görünümünü, dinamik ve yalın formlarla vurgulayan koleksiyon, doğa dostu kumaşları ve konfordan ödün vermeyen tasarımlarıyla şehrin yeniliklerini keşfetmeye davet ediyor.

Koleksiyonun naturel tonlardaki tasarımları konforlu şık görünüm sunuyor. Ekru tonların zamansız şıklığını sarının enerjisiyle buluşturan tasarımlar, sezonun temsilcisi bej ve toprak tonlardaki sweatshirtler, nakış ve jakar desenlerle zenginleşen trikolar, iddialı duruşu tamamlıyor.

Şehrin dinamizminden esinlenen saks mavisi ve siyah teknik baskılı tasarımlar, renkli sweatshirtler, kapitone oyunlarla detaylandırılan overshirt gömlekler sonbaharın en gözde parçaları olarak gardıroplarda yerini alıyor.

Güçlü grafiklerle harmanlanan army desenler, sokağa bakış açısını tazeliyor. Kaşe ve teknik kumaşların birlikteliği erkek stiline yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Sezonun habercisi toprak tonlarında dış giyim seçenekleri, kaşmir kumaşlar, baskı ve teknik detaylarla zenginleşen trikolar çok yönlü kombin seçenekleri sunuyor.