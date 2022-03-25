Beymen Club'dan "doğaya saygılı" 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu - Son Dakika
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Beymen Club'dan "doğaya saygılı" 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu

25.03.2022 11:42
Beymen Club'dan "doğaya saygılı" 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu

Beymen Club 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu yazı sonsuza dek yaşamak isteyenlere dinamik, cesur, konforlu, daha iyi bir dünya için doğaya saygılı seçenekler sunuyor.

Beymen Club 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu yazı sonsuza dek yaşamak isteyenlere dinamik, cesur, konforlu, daha iyi bir dünya için doğaya saygılı seçenekler sunuyor.

Beymen Club açıklamasına göre, Beymen Club Kadın 2022 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, farklı renkleri, konforlu ve güncel tasarımları, dinamik form ve kalıplarıyla her yaştan kadına hitap ediyor.

Pembenin enerjisini, sarı ve turuncunun dinamizmiyle buluşturan koleksiyon, parlak renkli trikoları, denim, gofreli ve teknik kumaşları hibridleyen tasarımları, güçlü desen ve renklerdeki koton elbise ve sweatshirtleri ile markanın modern ve dinamik tavrını yansıtıyor.

Sezon trendi parlak yeşilin, elbise ve oversize gömleklerde yer aldığı koleksiyonda, modernize edilmiş çiçek desenleri ve kumaşlarla tasarlanan elbise ve etekler Beymen Club kadınını yorumluyor.

Marin ve çiçek desenli şortlu takımlar, volan detaylı bluzlar, poplin elbiseler, çizgi oyunlarıyla desteklenen triko ve gömlekler romantik silüetleriyle yaz stilinin vazgeçilmezlerinden.

Naturel tonların harmonisinden yola çıkan, ekru ve mavinin hakimiyetindeki gruptaki şal desenli keten şort takım ve bluzlar, keten blazer ve elbiseler, sweathirtler ile kombinlenen şal desenli gömlekler koleksiyonun genç tavrını yansıtıyor.

Logolu ürünlerin ağırlıkta olduğu kapsül koleksiyonda, soft renkler temaya modern bir zamansızlık katarken, sarı, lila ve mint tonları aksent olarak kullanılıyor. Nakış ve logo detaylarının bir arada kullanıldığı gömlekler, konforun yoğun hissedildiği sweatshirt ve jean şortlar, ikili takımlar Beymen Club kadınının stilini tamamlıyor.

Beymen Club, 2022 İlkbahar Yaznın kombinlerini belirliyor

BEYMEN Club Erkek Koleksiyonu, 2022 ilkbahar yaz sezonunun gelişini mavi, sarı ve turuncunun enerjisi ile müjdeliyor. Teknik kumaşlarla tasarlanan mavi ve turuncu tonların hakimiyetindeki marin temasıyla sezonun açılışını yapan Beymen Club, çizgili triko ve keten gömlek alternatifleriyle 2022 ilkbahar yazının kombinlerini belirliyor.

Sezon trendlerinden batik desen ve renkli seçenekleri ile koleksiyonda yerini alırken; mikro kumaştan tasarlanan dış giyimler, serin yaz akşamları için erkeklere seçenekler sunuyor.

Koton, örme, keten ve yıkamalı kumaşların yanı sıra özel tekniklerle dokunan kumaşlarla tasarlanan gömlekler, çizgi oyunlarıyla zenginleşen triko ve ceketler hem gündelik, hem de ofis stili için konforlu seçenekler sunuyor.

Gün içinde ihtiyacı olan enerjiyi küçük detaylarda yakalamak isteyenler için, sezonun vazgeçilmezi haki ve siyah tonlar, detaylara gizlenen turuncu ve sarının dinamizmi ile buluşuyor. Nakış detaylı vual gömlekler, micro ve jersey'in bir arada kullanıldığı sweatshirtler, jakarlı trikolar koleksiyonda öne çıkıyor.

Çift taraflı kullanım sunan performans kumaşlar, oranj renklerin hakim olduğu yaka detayları ve pastel sarı tonlardaki trikolar sezona yenilik katıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beymen Club'dan 'doğaya saygılı' 2022 İlkbahar Yaz koleksiyonu - Son Dakika


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