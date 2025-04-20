Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık "indirim" cezası - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık "indirim" cezası

Türkiye\'nin giyim devlerine milyonlarca liralık "indirim" cezası

Ticaret Bakanlığı, Beymen, Ramsey, Sarar ve Vakko'nun da aralarında bulunduğu giyim devlerine "indirimlerin gerçeği yansıtmadığı" gerekçesiyle 4,8 milyon TL idari para cezası kesti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, markaların indirim kampanyalarında kullandığı "Yüzde 80'e varan" gibi ifadelerin aldatıcı olduğunu tespit etti.

20.04.2025 10:11
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, mağazalarında ve internet sitelerinde uyguladıkları 'indirim' kampanyalarının gerçeği yansıtmadığı nedeniyle Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticilerine para cezası kesti.

"İNDİRİM İFADELERİ ALDATICI"

Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre; kurulun yaptığı incelemelerde çok sayıda giyim üreticisinin indirim kampanyalarında kullandığı 'Yüzde 80'e varan' gibi ifadelerin aldatıcı olduğunu tespit etti.

Ayrıca indirimli olduğu iddia edilen ürün fiyatlarının son 30 günlük fiyat periyoduyla karşılaştırıldığında esasen indirim uygulanmadığı da bakanlığın tespitleri arasında yer aldı.

STOK MİKTARLARININ ÇOK AZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Bunun yanında tüm ülkede reklam kampanyası ile duyurulan ürünlerin stok miktarının çok az olduğu, sanki talep eden herkese ürün yetecekmiş gibi algı oluşturulmasına rağmen bazı ürünlerden stokta sadece 11 adet olduğu da belirlendi.

LİSTEDE ÜNLÜ FİRMALAR VAR

Uygulanan indirimlerin gerçeği yansıtmadığı tespiti üzerine ceza yazılan firmalar arasında Beymen, Vakko, Cacharel, Sarar, Boyner, Network, Ramzey, D'S damat yer aldı.

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Finans, Beymen, Vakko, Sarar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • mustafa aykanat:
    Ne çok ceza be...... 39 4 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    indirimi devlete yapmış oldular. vatandaşın yine kazandığı bişey yok. 33 4 Yanıtla
  • gezginler:
    Bir günlük hasılatı bile değil bir yapıştırma yapacaksınız ki indirim tabelası bile asamayacak duruma sokacaksınız , gerçi bizim insanımız etiket marka hastalığı olduğunu sürece bunlar yapıştırma devam eder , geçende tişörte 5000? etiket indirim ise 3700? bu bez yani başka bir şey değil 30 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    4.8 milyon dedigin bu firmalar icin bir ceza mi... kaba hesap 2 araba parasi mi yani.. helal olsun cok adil bi cezaymis.. vatandastan neyi nasil alirim derdindeki bakanlik bu komik cezalari istese 1 gunde gunceller. uyuyalim hep beraber.. 24 0 Yanıtla
  • nesha512:
    Halka faydası nedir? hukumet kendi cebini doldurma peşinde. 14 8 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Bir alana bir bedava verenlere, iki al 1 öde diyenlere, madam koko, English hom a da kesin. Ismarlama markalara kesilmiş bu ceza. Ceza da caydırıcı olmuyor. mühürleyin. 20 1 Yanıtla
  • selami inel:
    Devletin tek yaptığı şey ceza kesip para koparmak başkada bir bok yaptıkları yok 11 5 Yanıtla
  • 232379:
    en az 50 milyar olması gerekir kafamı buluyorlar bizimle 4 milyon cezaymış adamları ödüllendirmişler bari 50 milyarlikta vergi affı yapsaydınız daha mantıklı olurdu 13 1 Yanıtla
  • n5685244:
    hep böyle göstermelik indirim yaparlar vatandaşı kazıklarlar. devlet sıkı takip yapmalı 12 0 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    bu şirketler verilen cezayı ödemek için kredi çekerler yoksa nasıl odesinler dimi 8 0 Yanıtla
  • My52y93.:
    Bunlar halkın büyük kısmını ilgilendiren markalar değil. Asıl halkın büyük kısmının alışveriş yaptığı büyük mağazalara ve esnafların işlettiği mağazalara bakılsın. 6 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Az bile kesmişler daha çok markaya kesilmesi lazim ben bugün çarşı pazar doladssam iki saatte en az yüz firma bulurum 5 0 Yanıtla
  • fatih aydın:
    Her taşın altı da üstü de sahtekarlık doldu, zengini - fakiri ne hâle geldik... 5 0 Yanıtla
  • 232379:
    Geçen gün madam coco dan 2 normal bardak alayım dedim önce 600 tl yazmışlar indirim yapmışlar 100 tl böyle bir sahtekarlık olurmu bunlara yazacaksın 50 milyar ceza bakalım yapabileceklermi 5 0 Yanıtla
  • Ers Çky:
    bu cezadan sonra adamlar iflas edecek ne olacak şimdi evlerini mi satıp ödesinler ne yapmasını bekliyorsunuz. milletle dalga geçer gibi ceza vermişler adamların harçlıkları bu para 2 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Marketlerde ayniaini yapiyor once fiyatlari sisiriyolar sonra su kadar indirim yaptik 1 alana 1 bedava diye milleti kandiriyorlar uyanik olaun vatandas 2 0 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    Her markaya 5 milyon gecirmelisin ki ibretlik olsun..bilezik gibiiiii... 1 0 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    bak bu doğru olması geren bu. fiyatlara bindirip sonra yok şu kadar yok bu kadar indirim deyip miileti kandırdıklarını zannediyorlar. iyi olmuş ceza verildiyse. 1 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    LSW DFAKTO bunlar neden yok badem oldukları icinmi 1 0 Yanıtla
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