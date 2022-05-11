Merve Boluğur'un Son Hali Şaşırttı! - Son Dakika
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Merve Boluğur'un Son Hali Şaşırttı!

11.05.2022 10:48
Merve Boluğur'un Son Hali Şaşırttı!

Oyunculuk kariyeri sonrası müzik piyasasına giriş yapmaya hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Boluğur'un 'Hollywood yıldızı' benzetmesi olay oldu. İşte detaylar...

Otoparka aracını bıraktıktan sonra başta Beymen olmak üzere dünyaca ünlü mağazaları gezen Merve Boluğur, bir mağazadan çıkarken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Subay şapkalarını andıran şapkası ve değişik tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Boluğur, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

ŞAŞIRTAN BENZETME

Çekilen fotoğraflara göz gezdirmek isteyen başarılı oyuncu, "Vay! Hollywood yıldızı mıyım neyim ben?" diyerek fotoğrafları çok beğendiğini dile getirdi.

Neşeli olduğu gözlerden kaçmayan ünlü oyuncu, bir yandan mesajlaşırken bir yandan da alışveriş turunu tamamladı.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur'un Son Hali Şaşırttı!
Merve Boluğur'un Son Hali Şaşırttı!

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Merve Boluğur, Hollywood, Beymen, Subay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'un Son Hali Şaşırttı! - Son Dakika


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