Duayen iş insanı Ali Osman Boyner\'in cenazesinde dikkat çeken detay

Boyner Grubu'nun onursal başkanı Ali Osman Boyner için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, torunları Emine, Elif, Ayşe Boyner, İstanbul Valisi Davut Gül, iş insanları Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

CEM BOYNER'İN KIZLARI EN ÖNCE SAF TUTTU

Helallik alınmasının ardından cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu kıldırdı. Cenaze namazında Cem Boyner'in kızları Emine, Elif, Ayşe Boyner en önde saf tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ali Osman Boyner'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Osman Boyner Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

DİYANET: KADINLARLA ERKEKLERİN CENAZEDE BİRLİKTE SAF TUTMALARI MEKRUHTUR

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre cenaze namazı da dahil olmak üzere kadınların, erkeklerle aynı safta yer alması dini açıdan uygun görülmüyor. Açıklamada, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) uygulamasına dikkat çekilerek, safların önce erkekler, ardından erkek çocuklar, en arkada ise kadınlar şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı. Diyanet, bu düzenin sünnete uygun olduğunu ve tüm namazlarda geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, cenaze namazında kadınların erkeklerle aynı safta cenaze namazı kılmaları durumunda, bu durumun namazın geçerliliğini etkilemeyeceği belirtildi. Cenaze namazının rükû ve secde içermediği için tam bir namaz sayılmadığı ifade edilirken, kadınların bu şekilde davranmalarının mekruh (dinen hoş karşılanmayan) olduğu bilgisi paylaşıldı.