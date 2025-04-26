Duayen iş insanı Ali Osman Boyner'in cenazesinde dikkat çeken detay - Son Dakika
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Duayen iş insanı Ali Osman Boyner'in cenazesinde dikkat çeken detay

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Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) kurucularından Ali Osman Boyner 99 yaşında hayatını kaybetti. Osman Boyner, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede Cem Boyner'in kızlarının en önde saf tutuğu görüldü.

26.04.2025 15:53  Güncelleme: 16:24
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Boyner Grubu'nun onursal başkanı Ali Osman Boyner için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, torunları Emine, Elif, Ayşe Boyner, İstanbul Valisi Davut Gül, iş insanları Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

CEM BOYNER'İN KIZLARI EN ÖNCE SAF TUTTU

Helallik alınmasının ardından cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu kıldırdı. Cenaze namazında Cem Boyner'in kızları Emine, Elif, Ayşe Boyner en önde saf tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ali Osman Boyner'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Osman Boyner Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

DİYANET: KADINLARLA ERKEKLERİN CENAZEDE BİRLİKTE SAF TUTMALARI MEKRUHTUR

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre cenaze namazı da dahil olmak üzere kadınların, erkeklerle aynı safta yer alması dini açıdan uygun görülmüyor. Açıklamada, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) uygulamasına dikkat çekilerek, safların önce erkekler, ardından erkek çocuklar, en arkada ise kadınlar şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı. Diyanet, bu düzenin sünnete uygun olduğunu ve tüm namazlarda geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, cenaze namazında kadınların erkeklerle aynı safta cenaze namazı kılmaları durumunda, bu durumun namazın geçerliliğini etkilemeyeceği belirtildi. Cenaze namazının rükû ve secde içermediği için tam bir namaz sayılmadığı ifade edilirken, kadınların bu şekilde davranmalarının mekruh (dinen hoş karşılanmayan) olduğu bilgisi paylaşıldı.

Duayen iş insanı Ali Osman Boyner\'in cenazesinde dikkat çeken detay
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Duayen iş insanı Ali Osman Boyner'in cenazesinde dikkat çeken detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 220198:
    uygun olani da o zaten ama gerisi cenaze ailesine kalir uyup uymamak, simdi islam dusmanlari cikar hani esitlik vardi niye kadin arka planda kaliyor diye bos bos konusmaya baslarlar normalde umurlarinda bile degilde maksat laf atmak icin malzeme ciksin 10 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Allah akıl dağıtırken çakıl toplayanlar lekum dinikum veliyedin sizin dininiz size bizim dinimiz bize sorsan bende Müslümanım fiyo bu zerzewatlarda 11 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    İslamiyete göre doğru ve bu Müslüman olanlar için geçerli onlar için değil. 3 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
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