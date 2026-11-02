Husilerin Lahic'te sağlık merkezine füze saldırısında en az 20 sivil öldü veya yaralandı - Son Dakika
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Husilerin Lahic'te sağlık merkezine füze saldırısında en az 20 sivil öldü veya yaralandı

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Yemen hükümetine bağlı Saba televizyonuna göre Husiler, Lahic vilayetindeki Es-Sukya Sağlık Merkezi'ne füze saldırısı düzenledi; saldırıda en az 20 sivilin öldüğü veya yaralandığı bildirildi. Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki Lahic vilayetinde bir sağlık merkezine düzenlediği füze saldırısında en az 20 sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığını bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Saba televizyonunun haberine göre, Husiler, Lahic vilayetindeki Es-Sukya Sağlık Merkezi'ne füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda en az 20 sivilin öldüğü veya yaralandığı belirtildi

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lahic vilayetinin stratejik önemi

Saldırının düzenlendiği Lahic vilayeti, geçici başkent Aden'i kuzeyden ve batıdan çevreleyerek kentin ilk savunma hattını oluşturuyor. Bölge, Aden'i diğer vilayetlere bağlayan ana kara ulaşım aksı olmasının yanı sıra Babülmendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ne yakınlığıyla da kritik askeri öneme sahip bulunuyor.

Saldırının gerçekleştiği el-Mudaraba ilçesinde son haftalarda hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Vilayetin büyük bölümü hükümet güçlerinin kontrolünde yer alırken Husiler, Mudaraba, Kubeyta ve Makatira ilçelerinin bazı noktalarında varlığını sürdürüyor.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi, 5 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada, devlet kurumlarını ve başkent Sana'yı geri almayı hedefleyen "Yemen Şafağı" askeri operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, temmuz ayında yeniden başlayan askeri tırmanış sonucu binlerce kişi öldü veya yaralandı, 250 binden fazla insan ise yerinden edildi.

Eylül 2014'ten bu yana Husilerin başkent Sana ve birçok bölgeyi kontrol altında tuttuğu Yemen'de, çatışmalar Nisan 2022'den bu yana sağlanan nispi sakinliği sona erdirirken insani krizin boyutlarını da artırıyor.

Kaynak: AA
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