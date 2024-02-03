Defne Joy Foster\'ın ölümünün 13. yılında partnerleri duygusal paylaşımlar yaptı

Seneler önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan ve 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Defne Joy Foster, ölümünün 13 yılında unutulmadı. Dizide Foster ile partner olan Jess Molho ve Jennifer Boyner'in paylaşımları herkesi duygulandırdı.
Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda'nın kızı Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner, oyuncunun dizideki makyajını yaptı. Foster ile anısını anlatan Jennifer Boyner, "Defne ablayı kaybedeli 13 yıl oldu. Dile kolay... Ben de bugün onu anmak istiyorum. Kendime onun makyajını yapacağım. Defne abla o kadar eğlenceli ve hareketliydi ki... Annemin anlattığına göre Defne ablada bizim evin anahtarı varmış. Bir gün ben uyurken Defne abla gelip yanıma kıvrılmış. O kadar tatlı bir an oluşmuştu ki... Umarım olduğu yerde çok mutludur. Onu sevgiyle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Yıllar önce Sihirli Annem'de Foster'ın eşini oynayan Jess Molho ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "13 yıl oldu. Unutulmadın, özlendin" dedi. Molho'nun vefası karşısında duygulanan oyuncu Melek Baykal ise paylaşıma "Jesscim insanın senin gibi dostu olsun. Sonsuz vefanı gördükçe seni daha çok seviyorum. Sevgili Defne ne kadar şanslı onu hiç unutmayan bir dostu var. Nurlarda uyusun huzurla" yorumunu yaptı.
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Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan Defne Joy Foster'ın ölümünün 13. yılında partnerleri Jess Molho ve Jennifer Boyner, duygusal paylaşımlar yaparak onu anma ve özlem duygularını dile getirdi.
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