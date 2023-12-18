Boyner Yayınları, \'Biyografi ve Anı\' kategorisini portföyüne ekledi

Yönetim ve iş dünyasında dünyanın en çok okunan kitaplarını Türkiye'de okuyucularla buluşturma misyonuyla kurulan Boyner Yayınları, 'Biyografi ve Anı' kategorisini portföyüne eklediğini duyurdu. Boyner Yayınları Direktörü Zeynep Erkurt Çelik, "Yeni yayın dönemimize 'Biyografi ve Anı' kategorisini de portföyümüze ekledik. Bu yeni kategoriyle birlikte iş dünyası ve toplumsal yaşama damgasını vuran, kişisel başarı hikayesiyle ilham yaratan isimleri okuyucularımızla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Grubun yayıncılık faaliyetlerinde yeni dönem hedefleriyle ilgili bilgi veren Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, "Boyner Grup, bünyesinde bulunan 6 grup şirketi, 250'den fazla mağazası, e-ticaret siteleri, mobil uygulamaları ve 8 bini aşkın çalışanıyla perakende ve mağazacılık alanındaki bilgi birikimini, en yeni teknolojilerle ve inovatif servislerle birleştirerek müşterilerine eşsiz bir alışveriş bir deneyimi yaşatıyor. Ancak Boyner Grup için hayata değer katma misyonu sadece alışveriş deneyimi ve müşterilerin mutluluğuyla sınırlı değil. Odağımızda tüm toplumsal yaşama fayda sağlamak, sürdürülebilir iyilik modeliyle hayatın her alanına dokunmak var. İşte Boyner Yayınları'nın stratejisinin temelini de bu anlayış oluşturuyor" diye konuştu.

"SOSYAL SORUMLULUK MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Boyner Yayınları'nın kuruluşunun, grup çalışanlarının eğitimlerine yatırım yapmak amacıyla yönetim, perakendecilik ve kişisel gelişim alanında dünyada en çok satan kitaplarının çevirisiyle başladığını hatırlatan Şatıroğlu, "Çalışanlarımızdan o yıllarda aldığımız geri dönüşler muazzamdı. Gösterdikleri ilgi karşısında hem heyecanlandık hem de bu alandaki boşluğu dolduracak önemli bir iş yaptığımızı fark ettik. Hal böyle olunca sadece çalışanlarımızın değil, tüm toplumun bu kitaplara erişebilmesini amaçladık ve Boyner Yayınları için ilk adımı attık" ifadelerini kullandı.

Aynı yıllarda kitapların sadece belirli mağazalarda satışa sunulduğunu belirten Şatıroğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 70 farklı başlıkta kitabımız okuyucularla buluştu. Yayıncılık sektörü zor günlerden geçiyor olsa da bırakın yavaşlamayı, aynı vizyonla yatırımlarımıza hız verme kararı aldık. Geleneksel yayıncılık kapsamındaki çalışmalarımıza ek olarak Boyner Grup vizyonu ve yenilikçi bakış açısıyla hem e-kitap hem de sesli kitap üzerine çalışmalarımız da devam ediyor. Çünkü bu alanı aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk meselesi olarak görüyoruz. Özellikle geleceğimizi tasarlayan gençler nezdinde kitapların yerini dijital dünyanın aldığı bir dönemde, Boyner Yayıncılık olarak, eğitimin, kişisel gelişimin daha iyi ve daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için en önemli unsur olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Boyner Grup kültüründen aldığımız güç ile kitaplarımız aracılığıyla toplumda pozitif değişiklik yaratma misyonunu üstleniyoruz. Bu amacı edinmemizin temelinde yatan neden ise yayınlarımız aracılığı ile düşünen ve gelişen, aydınlık bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak."

"OKUYUCUNUN YAŞAM YOLCULUĞUNA KATKI SUNMAK EN BÜYÜK AMACIMIZ"

Yayıncılığa yeni bir soluk kazandırmak üzere harekete geçtiklerini söyleyen Boyner Yayınları Direktörü Zeynep Erkurt Çelik, "Ülkemize sunduğumuz her bir kitabın okuyucunun bakış açısını değiştiren, zenginleştiren ve kişisel gelişimin yanı sıra kariyer ve yaşam yolculuğuna katkı sunması en büyük amacımız. Bunu yaparken kitap portföyümüzde; iş dünyası, kişisel gelişim, kültür, bilim ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda en çok ilgi gören yazarların eserlerini ön plana çıkarıyoruz. Yeni yayın dönemimize ise 'Biyografi ve Anı' kategorisini de portföyümüze ekledik. Bu yeni kategoriyle birlikte iş dünyası ve toplumsal yaşama damgasını vuran, kişisel başarı hikayesiyle ilham yaratan isimleri okuyucularımızla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Kurgu dışı alanın farklı bir hedef kitleye hitap ettiğini hatırlatan Çelik, "Geçmişte daha küçük bir okuyucu kitlesine sahip olan bu alana ilgi giderek artıyor. Biz de yaptığımız yatırımlarla bu alanın büyümesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Şu anda hedef kitle ve yaş aralığı yetişkin grupta olsa da Boyner Yayınları olarak önümüzdeki dönemde yayıncılık hayatına kazandırdığımız çeviri eserlerle gençlere, öğrencilere kısacası yediden yetmişe herkese hitap edeceğiz" diye konuştu.

"BASILI KİTAP VE DİJİTAL YAYINCILIK DÜNYASININ PARALEL ÇALIŞMASI GEREKİYOR"

Yayıncılık alanında dijitalleşmenin etkilerini de göz ardı etmediklerini söyleyen Çelik, özellikle dijital dünyada yazan ve okuyan yeni nesil için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Basılı kitap yerine dijital kitaplara artan ilginin farkındayız. Ancak bu ne basılı kitabın sonu ne de dijital kitapların zaferi. Burada iki alanda da yayıncılık dünyasının paralel çalışması gerekiyor. Hem genç neslin hem de yoğun yaşamları olan yetişkinlerin ilgisini çekmek için yenilikçi yollar bulmalıyız. Yeni konseptleri hayata geçirmek ya da bu konseptlere dahil olmak için beklemek artık zaman kaybı. Tüm bu dünya içerisinde biz de gelişim ve dönüşüm süreçlerimizi beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2024 yılında da özgün içeriği ile kalıcı, konuşturan, fark yaratan, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve değerli içgörüler sağlayan kurgu dışı eserler ile portföyümüzü geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.