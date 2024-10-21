She Lab ile Kadın Liderler Yetiştirilecek - Son Dakika
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Ekonomi

She Lab ile Kadın Liderler Yetiştirilecek

She Lab ile Kadın Liderler Yetiştirilecek

Boyner Grup, She Lab projesiyle genç kadınlara liderlik eğitimi vererek toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefliyor.

21.10.2024 15:49
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Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, She Lab projesiyle toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunarak daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratmayı hedeflediklerini belirterek, projeyi Türkiye'de başarıyla uyguladıktan sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığıyla diğer ülkelere de yaymayı planladıklarını söyledi.

Boyner Grup ve UNDP Türkiye işbirliğiyle başlatılan ve genç kadınları güçlendirmeyi amaçlayan "Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı - She Lab" İstanbul'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıya Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Oyuncu Merve Dizdar'ın katıldı.

Başlangıçta yaklaşık 250 genç kadına sürdürülebilirlik alanında liderlik eğitimi sunacak projede verilen eğitimlerin ardından katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmeleri ve sürdürülebilirlik girişimlerinde etkin rol almaları hedefleniyor.

Proje kapsamında, üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler ile lisansüstü eğitim gören genç kadınlara, liderlik ve sürdürülebilirlik üzerine eğitim verilecek. Eğitim dönemleri boyunca kişisel gelişim, sürdürülebilirlik hedefleri ve liderlik dersleri sunulacak. Ayrıca katılımcılara mentörlük, staj ve iş gölgeleme fırsatları aracılığıyla uygulamalı deneyimler kazandırılacak.

"Daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratmayı hedefliyoruz"

Boyner, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin önemine değinerek, kadın haklarını her zaman bir demokrasi meselesi olarak gördüklerini kaydetti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda karşılaşılan zorluklara rağmen umutla çalışmaya devam ettiklerini belirten Boyner, "Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 34,1. Bu durum ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma açısından büyük bir engel teşkil ediyor. She Lab ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunarak daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratmayı hedefliyoruz. Projemizi Türkiye'de başarıyla uyguladıktan sonra UNDP aracılığıyla diğer ülkelere de yaymayı planlıyoruz." dedi.

Vinton da projenin genç kadınları güçlendirerek sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığı kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Vinton, kadın liderlerin gelecekte daha dirençli bir dünya inşa etmede kilit rol oynayacağını aktararak, "She Lab girişimi için Boyner Grup ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu yenilikçi girişim aracılığıyla, gelecek nesil kadın liderler, dijital çağda başarılı olmak ve gezegenimizin geleceğini korumak için gerekli beceri ve bilgiye sahip olabilecekler." şeklinde konuştu.

Dizdar ise projeye gönüllü destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, genç kadınların cesaretlerini bulmalarına, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve hayallerinin peşinden gitmelerine yardımcı olmak için kararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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